Mendoza: ¿cuándo tendríamos tiempo primaveral?

Contingencias Climáticas anunció que este jueves continuará fresco y con máximas cercanas a los 15 grados. Se espera que la próxima semana recién esté subiendo la temperatura.

¿Cómo estará este jueves 04-09-2025?

Este jueves estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 13°C | Mínima: 5°C

¿Qué pasará este viernes 05-09-2025?

El viernes estará parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 5°C

¿Qué pasa el sábado 06-09-2025?

El sábado habrá poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 3°C

El domingo 07-09-2025 mejora un poco

El domingo habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Nevadas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 4°C