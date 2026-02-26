Mendoza: ¿Cuándo puede llover?

¿Vuelven las lluvias? Contingencias Climáticas informó que durante la noche de este jueves puede llover en Mendoza y que mañana podría continuar las precipitaciones.

Jueves | 26-02-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 17°C