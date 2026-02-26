Mendoza: ¿Cuándo puede llover?

Contingencias Climáticas informó que continuará agradable con probables lluvias durante la noche. Mañana también podría llover.
¿Vuelven las lluvias? Contingencias Climáticas informó que durante la noche de este jueves puede llover en Mendoza y que mañana podría continuar las precipitaciones.
Jueves | 26-02-2026
Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 31°C | Mínima: 17°C
Viernes | 27-02-2026
Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, inestable con tormentas, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargue. Posibilidad de granizo en el sur provincial.
Máxima: 33°C | Mínima: 18°C
Sábado | 28-02-2026
Nubosidad en disminución con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur rotando al noreste.
Máxima: 29°C | Mínima: 18°C
Domingo | 01-03-2026
Caluroso con nubosidad variable, inestable hacia la noche con tormentas, vientos moderados del noreste.
Máxima: 35°C | Mínima: 17°C
Lunes | 02-03-2026
Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur.
Máxima: 33°C | Mínima: 21°C
Martes | 03-03-2026
Nubosidad en disminución con descenso de la temperatura.
Máxima: 28°C | Mínima: 19°C