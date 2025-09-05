Mendoza: ¿cuándo llega la temperatura a los 24 grados?

El departamento de Contingencias Climáticas de Mendoza informó que subirá la temperatura y que para comienzo de la semana próxima llegará hasta los 24 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que continuará el proceso de ascenso de temperatura con máximas que pasarán de los 15 grados este viernes hasta los 25 el martes de la semana próxima.

¿Cómo estará este viernes 05-09-2025?

Parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 5°C

¿Qué pasará el sábado 06-09-2025?

El sábado habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 3°C

¿Cómo estará el domingo 07-09-2025?

El domingo habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Nevadas en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 4°C

El lunes 08-09-2025 vuelve el calor

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 6°C

¿Qué pasa el martes 09-09-2025?

El martes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 9°C