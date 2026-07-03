Mendoza con Alerta Amarilla por frío extremo y llovizna: ¿mejora por la tarde?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la Alerta Amarilla por la baja temperatura. Además una persistente llovizna acompaña la mañana gélida. Puede subir la temperatura.

Otra mañana congelada de vive en Mendoza. La temperatura está en grados bajo cero y encima acompaña una llovizna persistente que endurece aún más el tiempo. Para la tarde los meteorólogos esperan que mejore y suba la temperatura.

Por este tiempo, el SMN emitió una Alerta Amarilla ya que puede ser peligroso para niños y ancianos. Por este motivo, la DGE suspendió las clases por la mañana.

¿Cómo estará este viernes 03-07-2026?

Este viernes estará mayormente nublado con leve ascenso de la temperatura y heladas parciales, vientos leves del noreste, lloviznas aisladas en la mañana. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 5°C | Mínima: 0°C

Sábado 04-07-2026

El sábado estará cubierto a parcial nublado con leve ascenso de la temperatura y heladas parciales, vientos leves del noreste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 7°C | Mínima: 0°C

Domingo 05-07-2026

Nubosidad en disminución con leve ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 11°C | Mínima: -2°C

Lunes 06-07-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas generales, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: -1°C

Martes 07-07-2026

Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura y heladas generales, vientos del noreste

Máxima: 13°C | Mínima: -1°C

Miércoles 08-07-2026

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable.

Máxima: 13°C | Mínima: 1°C