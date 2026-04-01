Mendoza: cómo funcionarán los colectivos y el comercio este jueves y viernes feriados

Durante el fin de semana largo en Mendoza, el comercio y el transporte público funcionarán con horarios y frecuencias especiales por los feriados del 2 y 3 de abril. Qué abre, qué cierra y cómo circularán los colectivos.

Con la llegada del fin de semana largo en Mendoza, crece el interés por saber cómo operarán el comercio y el transporte público durante los feriados del 2 y 3 de abril. Las fechas corresponden al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y al Viernes Santo y son feriados por lo que impacta directamente en la actividad en toda la provincia.

Cómo funcionará el comercio en Mendoza durante el fin de semana largo

Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (CECITYS) informaron que más del 70% de los locales comerciales abrirá sus puertas el jueves 2 de abril. Sin embargo, la modalidad será variada: algunos negocios atenderán media jornada, mientras que otros lo harán en horario completo.

En contraste, el panorama cambia para el viernes 3 de abril. De acuerdo al relevamiento, cerca del 90% de los comercios permanecerá cerrado durante el Viernes Santo, una jornada en la que tradicionalmente baja la actividad comercial.

Es importante tener en cuenta que ambos días son considerados feriados nacionales, por lo que quienes trabajen deberán cobrar la jornada con el adicional correspondiente o recibir un franco compensatorio, según lo establece la legislación laboral vigente en Argentina.

El sábado, en tanto, la actividad comercial retomará su ritmo habitual en toda la provincia.

Mendoza: cómo funcionarán los colectivos este jueves y viernes feriado

En cuanto al transporte público en Mendoza, los colectivos circularán con frecuencias especiales durante los feriados.

Para el jueves 2 de abril, las unidades funcionarán con frecuencia de día domingo, lo que implica menor cantidad de recorridos y mayores tiempos de espera. Por su parte, el viernes 3 de abril el servicio operará con frecuencia de día feriado, similar a la de domingos pero con algunas variaciones según las líneas.

Desde las empresas de transporte recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus traslados, especialmente durante el fin de semana largo, ya que la reducción de frecuencias puede generar demoras.