Mendoza celebró el 25 de mayo con el toque de Diana

El tradicional toque de Diana reunió a vecinos, funcionarios y artistas en la Residencia Oficial. Hubo chocolate caliente, bailes folclóricos y un inesperado tributo a la histórica banda mendocina.

Mendoza vivió una jornada cargada de emoción y tradición este 25 de Mayo con los festejos oficiales encabezados por el gobernador Alfredo Cornejo en la Residencia Oficial de La Puntilla, en Luján de Cuyo. En una mañana fría, pero soleada, cientos de vecinos participaron del clásico toque de Diana de Gloria, una ceremonia histórica que cada año marca el inicio de las celebraciones patrias en la provincia. La jornada combinó música, folclore, gastronomía típica y hasta un homenaje sorpresa a Enanitos Verdes, que terminó emocionando a muchos mendocinos.

La ceremonia comenzó pasadas las 10 de la mañana en la Residencia Oficial ubicada en La Puntilla, donde autoridades provinciales, intendentes y vecinos acompañaron el tradicional acto patrio.

Tras la llegada del gobernador, se realizó la interpretación de la Diana de Gloria, seguida por el Himno Nacional Argentino y distintas piezas musicales alusivas a la fecha patria. Durante el acto también participaron integrantes del ballet Luna Endiablada, que aportaron color y danza folclórica a la celebración.

El homenaje a Enanitos Verdes que sorprendió a todos

Uno de los momentos más comentados de la jornada ocurrió cuando la banda de música de la Policía de Mendoza interpretó canciones en homenaje a Enanitos Verdes, el histórico grupo mendocino.

El guiño musical fue recibido con aplausos y emoción por parte de los presentes, especialmente por el valor cultural que la banda representa para Mendoza.

Como ocurre tradicionalmente en los festejos del 25 de Mayo, tampoco faltaron las comidas típicas. Vecinos y visitantes compartieron chocolate caliente, pastelitos y más de 400 sopaipillas elaboradas especialmente para la ocasión.

Además, mujeres de un hogar de tránsito presentaron escarapelas artesanales confeccionadas con materiales reciclados, una propuesta que también despertó elogios entre los asistentes.

Cornejo dejó un mensaje por el Día de la Patria

Durante la celebración, el gobernador saludó a los mendocinos y destacó la importancia de mantener vivos los valores patrióticos y los espacios de encuentro comunitario. “Feliz Día de la Patria, que sea lo mejor para Argentina”, expresó Cornejo durante el acto.

La jornada se completó con distintas actividades culturales, peñas y encuentros populares organizados en varios departamentos de Mendoza para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.