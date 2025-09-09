Mendoza: buscan a un joven de 15 años que desapareció este lunes

Se solicita colaboración urgente para localizar a Walter Agustín Castillo, adolescente de 15 años desaparecido el 8 de septiembre en San Rafael. a difusión de su imagen y datos puede ser clave para avanzar en la búsqueda.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Walter Agustín Castillo, un menor de 15 años que fue visto por última vez el pasado 8 de septiembre en San Rafael. La difusión de sus datos y fotografía a través de medios y plataformas digitales es clave para avanzar en su localización.

Según consta en el expediente en curso, al momento de su desaparición el adolescente vestía uniforme escolar compuesto por campera y pantalón verde. Además, llevaba una campera negra sobre el uniforme, zapatillas negras y una mochila gris.

Walter es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña y cabello corto, rapado a ambos lados. Sus ojos son marrones y no presenta otros rasgos distintivos.

Ante cualquier información que pueda contribuir a su búsqueda, se solicita comunicarse de forma urgente al número 911. La colaboración ciudadana resulta fundamental en estos casos.