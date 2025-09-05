Mendoza: buscan a un adolescente de 17 años desaparecido en Las Heras

La Justicia busca a Agustín Luis Sánchez Ramírez, de 17 años, visto por última vez el 20 de agosto en el Barrio Cinco Mil Lotes de Las Heras. Vestía campera verde, pantalón de River, zapatillas grises y gorra azul Nike. Piden aportar datos al 911.

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Agustín Luis Sánchez Ramírez, de 17 años, visto por última vez el miércoles 20 de agosto en el Barrio Cinco Mil Lotes, de Las Heras.

Descripción y vestimenta

Según consta en el expediente, al momento de su desaparición el joven vestía:

Campera verde oscura con tonos claros.

Pantalón de River Plate.

Zapatillas grises.

Gorra azul con la marca Nike visible.

En cuanto a sus características físicas:

Contextura delgada.

Tez trigueña.

Cabello corto negro.

Ojos negros.

Como rasgo distintivo, lleva un arito en uno de sus pómulos.

No posee tatuajes.

Pedido de colaboración

Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de manera urgente al 911, avise a la dependencia policial más cercana o llame al 3487534 (Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional).