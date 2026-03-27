Mendoza busca conquistar el título de mejor región vitivinícola del mundo

La provincia compite en el prestigioso torneo organizado por la revista estadounidense Wine Spectator, enfrentando a Napa Valley en una votación que podría consagrarla como líder indiscutida del vino a nivel global.

Mendoza, reconocida internacionalmente por la calidad de sus vinos y su emblemático Malbec, está participando en el World Wine Bracket, un certamen digital impulsado por la revista norteamericana Wine Spectator. Esta publicación, considerada una de las más influyentes en la industria vitivinícola, convoca a sus lectores a elegir las regiones productoras más destacadas del planeta en un formato de eliminación directa.

El torneo funciona como un “mundial del vino”, donde las principales zonas vitivinícolas del mundo se enfrentan en duelos de votación. En esta instancia, Mendoza compite contra Napa Valley, la región californiana que suele ser favorita entre el público estadounidense. La encuesta se realiza a través de las Stories de Instagram de la cuenta oficial de Wine Spectator, y cada ronda dura apenas 24 horas.

La importancia de esta votación trasciende lo simbólico. Ser elegida por los lectores de Wine Spectator como la mejor región vitivinícola del mundo significa un reconocimiento internacional que refuerza la posición de Mendoza como capital mundial del vino. Además, otorga visibilidad a la industria argentina en un mercado clave como el norteamericano, donde Napa Valley suele dominar la conversación.

El certamen no entrega un premio físico, pero sí un título de enorme prestigio: ser la región que los consumidores y amantes del vino consideran la número uno del planeta. En un sector donde la reputación y la percepción de calidad son fundamentales, este tipo de distinciones impacta directamente en la promoción turística y en la comercialización de los vinos mendocinos en el exterior.

Para participar y apoyar a Mendoza, los usuarios deben ingresar al perfil de Instagram de @wine_spectator, abrir las Stories y seleccionar la opción correspondiente en el duelo “Mendoza vs. Napa Valley”. El voto es rápido y gratuito, pero requiere estar atento al tiempo de publicación, ya que las encuestas desaparecen al cumplirse las 24 horas.

La competencia es ajustada: en este momento Mendoza lidera con una leve ventaja, pero el público de la revista está mayoritariamente en Estados Unidos, lo que favorece a Napa Valley. Por eso, cada voto desde Argentina y otras partes del mundo resulta clave para mantener la diferencia y asegurar el pase a semifinales, donde esperan otras potencias como Borgoña o Champagne.