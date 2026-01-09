Mendoza: aumentó la RTO en 2026, cuánto cuesta hacerla y qué pasa si no la tenés al día

La Revisión Técnica Obligatoria aumentó un 19% en Mendoza y ya rigen nuevos valores para autos, motos y camiones. No tener la RTO al día puede derivar en multas y sanciones más severas al circular por otras provincias o cruzar a Chile.

Con el inicio del verano y de las vacaciones para muchos argentinos, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vuelve a ocupar un lugar central entre los requisitos para circular sin inconvenientes. En Mendoza, el 2026 comenzó con un aumento del 19% en las tarifas, una suba que impacta de lleno en el bolsillo de automovilistas y motociclistas. No tenerla vigente puede derivar en multas cercanas a los $50.000 e incluso en sanciones más severas fuera de la provincia.

Cuánto cuesta la RTO en Mendoza en 2026

El incremento se explica por la actualización del valor de la Unidad Fiscal, que pasó de $420 a $500. Según lo establece la Resolución 106/18 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y sus modificatorias, los montos máximos incluyen oblea, certificado e impuestos, a excepción del IVA, que se suma al precio final.

Además, la Resolución 10/2024 incorporó un mecanismo de actualización automática trimestral, atado al precio del litro de nafta súper informado por el Automóvil Club Argentino. Esto significa que los valores volverán a ajustarse en abril, julio y octubre.

Las tarifas vigentes de la RTO en Mendoza son las siguientes:

Motos hasta 300 cc: $17.500 (29 UF + IVA)

$17.500 (29 UF + IVA) Motos de más de 300 cc: $32.000 (53 UF + IVA)

$32.000 (53 UF + IVA) Autos: $46.500 (77 UF + IVA)

$46.500 (77 UF + IVA) Camionetas: $51.400 (85 UF + IVA)

$51.400 (85 UF + IVA) Camiones: $63.500 (105 UF + IVA)

Cada cuánto hay que hacer la RTO en Mendoza

Tras la adhesión provincial a la normativa nacional aprobada en 2025, se modificaron los plazos de renovación de la Revisión Técnica Obligatoria:

Vehículos 0 km hasta 5 años: primera revisión a los cinco años del patentamiento y luego cada cinco años.

primera revisión a los cinco años del patentamiento y luego cada cinco años. Vehículos de hasta 10 años: renovación cada dos años.

renovación cada dos años. Vehículos con más de 10 años: revisión anual obligatoria.

El proceso de la RTO dura, en promedio, 15 minutos, aunque en temporada alta pueden registrarse demoras por la gran demanda. Durante la inspección se controla documentación (DNI, licencia, seguro y tarjeta verde) y luego se evalúan suspensión, alineación, frenos, luces, cinturones de seguridad, matafuego, elementos reglamentarios y el estado general del tren delantero y trasero.

Desde los talleres verificadores advierten que diciembre, enero y febrero son los meses con mayor cantidad de turnos, ya que muchos conductores recuerdan el trámite recién al planificar las vacaciones.

Multas y controles: qué pasa si no hacés la RTO

Circular sin la RTO vigente constituye una infracción grave. En Mendoza, la multa ronda los $50.000, pero el problema puede ser mayor en otras provincias. Por ejemplo, en San Juan se han registrado casos donde, además de la sanción económica, se retiene la licencia de conducir, obligando al conductor a regresar a Mendoza, realizar la revisión y volver para recuperar el carnet.