Mendoza: atropelló a un ciclista, escapó y ahora buscan al conductor

El ciclista fue embestido cuando circulaba por Correa Saá, en el límite entre Ciudad y Guaymallén. Sufrió heridas en el rostro y una lesión en una de sus piernas. El automovilista involucrado no se detuvo y continuó su marcha. La familia pide que quienes hayan presenciado el accidente aporten información.

Un ciclista resultó herido tras ser atropellado por un auto en Mendoza durante la mañana de este miércoles. El siniestro ocurrió en la intersección de Correa Saa y Costanera, una zona ubicada en el límite entre Ciudad y Guaymallén. El conductor del vehículo se dio a la fuga y su familia pide testigos para poder encontrarlo.

Según la información aportada por la familia, el hombre se desplazaba en bicicleta por Correa Saa hacia el oeste cuando fue impactado por un automóvil que circulaba por Corrientes y se dirigía hacia Guaymallén para incorporarse a la Costanera.

Por causas que todavía se investigan, ambos vehículos coincidieron en el cruce y se produjo el impacto.

Tras el choque, el conductor del automóvil no se detuvo y escapó del lugar, mientras el ciclista quedó tendido sobre la calzada y tuvo que ser asistido por personas que se encontraban en la zona.

El ciclista sufrió heridas y una fractura

El impacto provocó que el hombre saliera despedido de la bicicleta y sufriera un fuerte golpe. De acuerdo con el relato de su hermana, presentó importantes lesiones en el rostro, especialmente en la zona de la nariz, y además tendría una fractura en una de sus piernas, a la altura de la rodilla.

Una persona que presenció la situación encontró al ciclista herido y utilizó su teléfono para comunicarse con un familiar cuyo número tenía agendado. Aproximadamente 20 minutos después llegó una ambulancia para trasladarlo y brindarle asistencia médica.

Pese a la gravedad de las heridas, al momento de ser asistido se encontraba fuera de peligro.

La familia busca cámaras y testigos del accidente

Después del accidente, los familiares comenzaron a intentar reconstruir lo ocurrido para identificar al conductor que atropelló al ciclista y huyó.

Uno de los principales obstáculos está relacionado con las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Según explicó la familia, existen registros, pero no todas las cámaras tienen una visión de 360 grados, por lo que no habrían captado directamente el momento del impacto.

Por ese motivo, buscan determinar si algún vehículo que circulaba por Costanera, Correa Saa o las calles cercanas pudo haber registrado el choque.

La familia también pidió la colaboración de posibles testigos que hayan estado en el lugar durante la mañana de este miércoles. El objetivo ahora es reunir cualquier dato que permita establecer qué vehículo atropelló al ciclista y quién estaba al volante.

La familia espera que las cámaras disponibles y los testimonios de quienes transitaban por la zona puedan aportar información útil para la investigación.