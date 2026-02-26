Mendoza: asesinaron de un cuchillazo a un joven de 26 años en Guaymallén

Un joven de 26 años fue asesinado de una puñalada en plena vía pública en Guaymallén durante los primeros minutos de este jueves. El hecho generó conmoción en la zona y es investigado por la Justicia provincial.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, el episodio ocurrió alrededor de las 0.40 y se tomó conocimiento a través de un llamado a la línea de emergencias 911. En la comunicación se alertaba sobre la presencia de un hombre herido y tendido en la calle Malvinas Argentinas al 1.300.

La víctima fue identificada como Kevin Brian Peinado Cuartero, de 26 años. De acuerdo con los primeros datos oficiales, fueron sus propios familiares quienes lo trasladaron en un vehículo particular hasta el hospital Central.

El joven ingresó al nosocomio en estado crítico, con una herida de arma blanca en la zona del tórax. Conforme al parte policial, sufrió un paro cardiorrespiratorio minutos antes de ser intervenido quirúrgicamente y su cuadro resultó irreversible.

Desde el Ministerio detallaron además que la víctima registraba dos antecedentes policiales: lesiones dolosas calificadas en concurso ideal con resistencia a la autoridad (2018) e infracción a la Ley 23.737 (2019).

Por el momento no se informó sobre personas detenidas y se investigan las circunstancias en las que se produjo el ataque. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que trabaja para esclarecer lo sucedido.