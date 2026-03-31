Mendoza: acusado de abusar de una nena de 7 años se quitó la vida tras un intento de linchamiento en Godoy Cruz

El hombre, señalado por un presunto abuso a una niña de 7 años, se quitó la vida en su vivienda luego de que la acusación se viralizara en redes sociales y decenas de vecinos se concentraran en su casa.

Un hombre señalado como presunto autor de abuso sexual contra una niña de 7 años murió este lunes en el barrio Los Barrancos, en Godoy Cruz, en medio de un intento de linchamiento.

Según indicaron fuentes policiales y judiciales, la acusación comenzó a circular a través de mensajes de WhatsApp y redes sociales. A partir de esa difusión, un grupo de vecinos de aproximadamente 200 personas, se dirigió hasta la vivienda del sospechoso.

En ese contexto, el hombre se quitó la vida en el patio de la propiedad.

La causa quedó en manos de la fiscal Claudia Ríos, quien ordenó la realización de peritajes y medidas para avanzar en la investigación del hecho.

El episodio ocurrió en un sector que ya había sido escenario de otro hecho violento días atrás. El 21 de marzo, una niña de 11 años fue baleada en la misma zona y permanece internada en el Hospital Humberto Notti.

En horas de la mañana de este martes, el barrio tenía una circulación reducida de personas.