Megaoperativo en Las Heras: realizaron 30 allanamientos y lograron desarticular una banda delictiva

La Policía de Mendoza, junto al Ministerio Público Fiscal, desplegó un operativo de gran magnitud en distintos barrios. Con la participación de Infantería, Investigaciones y drones; se incautaron armas, objetos robados y plantaciones de marihuana, mientras cinco personas quedaron aprehendidas en el marco de la investigación.

La mañana de este jueves comenzó con un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad en Las Heras y zonas aledañas. La Policía de Mendoza, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, llevó adelante un megaoperativo con 30 allanamientos simultáneos para desarticular una organización delictiva vinculada a robos reiterados en comercios y viviendas.

Los procedimientos se concentraron en los barrios Democracia y Villa Junín, donde se realizaron 16 allanamientos, mientras que el resto se distribuyó entre 8 de Abril, Santa Teresita y Guaymallén. Según informaron las autoridades, el operativo permitió la aprehensión de cinco sospechosos y el secuestro de armas de fuego, un vehículo y muebles denunciados como sustraídos.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, supervisó las acciones y fue categórica: “Estamos frente a delitos que afectan directamente la vida cotidiana de los vecinos. No vamos a permitir que estas bandas sigan operando, por eso actuamos con firmeza y decisión”.

El despliegue contó con la participación de efectivos de Infantería, personal de Investigaciones y la Unidad VANT, que utilizó drones para identificar domicilios y monitorear el desarrollo de los allanamientos. El fiscal de Robos y Hurtos, Galdo Andreoni, estuvo presente para garantizar la legalidad de las actuaciones y otorgar nuevas medidas en el lugar.

Durante los procedimientos también se detectaron plantaciones de marihuana en al menos tres domicilios, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal. “Estos hallazgos amplían la investigación y nos permiten avanzar sobre otros delitos conexos”, explicó un investigador que participó del operativo.

Especialistas en seguridad consultados remarcaron la importancia de este tipo de acciones coordinadas. “Los allanamientos masivos no solo permiten recuperar bienes robados, sino también enviar un mensaje claro: el Estado está presente y trabaja para desarticular estructuras criminales”, señaló un analista en políticas de seguridad.

La ministra Rus destacó que este procedimiento se suma a otros similares realizados en el barrio 8 de Abril, donde ya se concretaron cinco operativos en los últimos meses. “Los resultados consolidados muestran una baja en delitos graves y en robos, pero seguimos trabajando para reducirlos aún más.”, concluyó.