Martes fresco en Mendoza: ¿cuándo sube la temperatura?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes mejoran las condiciones meteorológicas. La máxima pasará de los 23 de hoy a 26 para este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes volverá a estar fresco y con una temperatura cercana a los 23 grados centígrados. Para este miércoles se espera que suba y la máxima llegué a los 26. De a poco irá mejorando el tiempo durante la semana.

¿Cómo estará este martes 17-03-2026?

Este martes estará parcialmente nublado con precipitaciones en la mañana y descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Mejoran las condiciones meteorológicas a partir de la tarde. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 15°C

Miércoles 18-03-2026

El miércoles habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 14°C

Jueves 19-03-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, inestable hacia la noche con tormentas. Desmejorando en cordillera con precipitaciones.

Máxima: 29°C | Mínima: 15°C

Viernes 20-03-2026

El viernes estará mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 18°C