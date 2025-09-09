Martes con Zonda y una máxima muy calurosa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuará el tiempo caluroso y la alta amplitud térmica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que Mendoza continuará calurosa durante lo que resta de la semana. Las máximas rondarán los 24 grados. Además, persiste el Zonda en el Sur provincial.

¿Cómo estará este martes 09-09-2025?

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargue. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 6°C

Miércoles 10-09-2025

Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 10°C

Jueves 11-09-2025

Poca nubosidad con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C

Viernes 12-09-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 11°C

Sábado | 13-09-2025

Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 11°C