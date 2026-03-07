Mario González cerró su gestión al frente de Coviar: “La vitivinicultura argentina se construye con consenso y trabajo conjunto”

En su último discurso como titular de la Corporación Vitivinícola Argentina, Mario González destacó el valor del consenso dentro de la cadena vitivinícola, repasó los principales logros de su gestión y aseguró que el sector debe avanzar en eficiencia, innovación y nuevos mercados para enfrentar los desafíos que vienen.

En el marco del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), uno de los eventos centrales de la agenda política y empresarial de la Vendimia, el presidente saliente de la entidad, Mario González, realizó un balance de sus tres años de gestión y destacó el rol del consenso dentro de la cadena vitivinícola para enfrentar los desafíos del sector.

Durante su discurso, González agradeció la presencia de autoridades nacionales y provinciales, entre ellas la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, además de representantes de la industria, productores, trabajadores y dirigentes del sector.

“El desayuno tiene un enorme valor simbólico para nuestra vitivinicultura. Es el espacio donde la industria del vino se reúne, reflexiona y proyecta su futuro”, expresó el dirigente al inicio de su intervención.

El dirigente destacó la calidad institucional de Mendoza y valoró especialmente la presencia de exgobernadores en el encuentro, señalando que el respeto institucional es clave para el desarrollo del sector.

Balance de tres años de gestión

González señaló que su gestión estuvo marcada por contextos complejos desde lo económico y productivo, además de cambios en las reglas de juego del sector. Sin embargo, remarcó que la industria logró avanzar gracias al trabajo conjunto.

“Nos tocó atravesar contextos difíciles, pero sorteamos cada dificultad con trabajo, convicción, esfuerzo y dedicación. Siempre con una sola visión: mirar al futuro y trabajar en conjunto”, sostuvo.

En ese sentido, definió a COVIAR como el espacio donde confluyen todos los eslabones de la cadena vitivinícola argentina, desde productores y bodegas hasta cooperativas, gobiernos y el sistema científico.

“Los consensos son condición sine qua non en COVIAR. Si no hay consenso, no se avanza”, afirmó.

Transparencia, sostenibilidad y desarrollo federal

Entre los avances de su gestión, el dirigente destacó la puesta en marcha de un sistema de gestión de compliance bajo la norma internacional ISO 37301, con el objetivo de fortalecer los estándares de transparencia e integridad institucional.

También subrayó el crecimiento del sello Vitivinicultura Argentina Sostenible, que promueve prácticas responsables en el sector, y el impulso al enoturismo, considerado una herramienta clave para el desarrollo de las economías regionales.

En ese marco, recordó la realización de las quintas Jornadas Nacionales de Enoturismo en Córdoba y la puesta en marcha de un centro de desarrollo vitícola en Jujuy, además de distintos convenios firmados con provincias y municipios para fortalecer la producción.

Otro de los proyectos destacados fue la actualización de la aplicación CepApp, una herramienta digital destinada a mejorar la gestión de las fincas y brindar información productiva y económica a los viñateros.

Impulso al torrontés riojano

Durante el encuentro también se avanzó en la firma de un convenio para promover el torrontés riojano como varietal distintivo de los vinos blancos argentinos.

González explicó que esta cepa “única en el mundo” representa una oportunidad para diversificar la oferta vitivinícola y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.

“Su perfil aromático, su frescura y su ligereza lo convierten en un vino ideal para comunicar los nuevos hábitos de consumo que promueven la modernidad y el disfrute sin reglas”, señaló.

Desafíos del sector

El dirigente sostuvo que la vitivinicultura enfrenta desafíos vinculados a la eficiencia productiva, la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevas estrategias de comercialización.

Entre las iniciativas en estudio, mencionó una propuesta legislativa para ampliar el uso del jugo de uva concentrado como endulzante natural en el mercado interno, lo que permitiría generar mayor demanda para la producción vitícola.

“La vitivinicultura es mucho más que una actividad económica: es cultura, identidad y desarrollo para las economías regionales”, afirmó.

Nueva etapa en COVIAR

Al finalizar su intervención, González anunció que dejará la presidencia de la entidad, aunque continuará vinculado a la institución desde la vicepresidencia.

Además, destacó la llegada a la conducción de Fabián Ruggeri, a quien definió como un dirigente con experiencia y compromiso con el sector.

“Hoy comienza una nueva etapa para COVIAR, una etapa que queda en muy buenas manos. La vitivinicultura argentina tiene enormes desafíos por delante, pero también tiene algo muy poderoso: una visión estratégica compartida y una institucionalidad que la respalda”, concluyó.