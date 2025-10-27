Maratón 24 horas De Todo Corazón: estos serán los eventos el viernes 7 y sábado 8 de noviembre

Mendoza se prepara para vivir el evento solidario más grande del interior del país. Este año ayudaremos a 21 instituciones de la provincia.
Llega noviembre y Mendoza vivirá el evento solidario más grande del interior del país: MARATÓN SOLIDARIA 24 HORAS DE TODO CORAZÒN 2025. Se realizará el viernes 7 y sábado 8 de noviembre. Celebramos 38 años ininterrumpidos presente en la comunidad mendocina.
Este año ayudamos a 21 instituciones que se encuentran en 10 de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza acompañando a los que más lo necesitan en aspectos referidos a lo social, a la educación, al deporte, al cuidado del medio ambiente y a la salud .
Podrán colaborar con sus donaciones a través de los clásicos llamados telefónicos y QR que aparece en la pantalla de tu TV, con las alcancías que se encontrarán en el nudo vial y en las esquinas de Costanera y Beltrán de ciudad y Costanera y calle Pedro Molina esquina Costanera de Guaymallén.
También te invitamos a los Encuentros Solidarios que se realizarán en los departamentos de Ciudad, Las Heras, Guaymallén, San Martín, Godoy Cruz y Luján de Cuyo
donde disfrutarás propuestas artísticas, gastronómicas y culturales.
Estos serán los eventos de la Maratón Solidaria 24 Horas De Todo Corazón
Viernes 7
- Luján de Cuyo
El Corazón de Luján comenzará a latir desde las 18:00 en el Parque Ferri con un gran line-up : Ambrosio Cantú de la Voz Argentina, Arte nativo Los Blanes y La Huella junto al patio de comidas de la colectividad española, libanesa, italiana y criolla.
- Guaymallén
Nico Bedarou, junto a los cocineros “A las brasas” y los chef de IGA (Instituto de Gastronomía de las Américas) , se suman con exquisitos choripanes en el Predio de la Virgen desde las 20:00 hs. y con un show artístico – musical.
Sábado 8
- Las Heras
En el Parque de la Familia desde las 10:00 y hasta las 18:00, Las Heras Solidaria une corazones y extiende sus brazos solidarios con las clásicas empanadas, pizzas, sandwichs de pernil, música, emprendedores, artesanos, ballet municipal, obra de teatro “El pueblo que hizo Patria” y teatro infantil. Adiestramiento de perros. Trencito para niños, encuentro interreligioso y encuentro para adultos mayores.
- Godoy Cruz
El parque San Vicente prepara la parrilla para cocinar los tradicionales costillares de la manos de la Federación Gaucha junto a su ballet folklórico a latir de las 11 hs y hasta las 14 hs
- Ciudad de Mendoza
El parque Central los días viernes, sábado y domingo te esperan para disfrutar de la música, bailar al ritmo del folklore y saborear la exquisita comida de los food truck de AMEGAM.
- San Martín
El este mendocino se suma por primera vez con un encuentro solidario en el museo Las Bóvedas el sábado 8 de noviembre de 16 hs a 20 hs con una propuesta gastronómica, turística y cultural.