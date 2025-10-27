Maratón 24 horas De Todo Corazón: estos serán los eventos el viernes 7 y sábado 8 de noviembre

Mendoza

Mendoza se prepara para vivir el evento solidario más grande del interior del país. Este año ayudaremos a 21 instituciones de la provincia.

Redacción ElNueve.com

Llega noviembre y  Mendoza vivirá el evento solidario más grande del interior del país: MARATÓN SOLIDARIA 24 HORAS DE TODO CORAZÒN 2025. Se realizará el viernes 7 y sábado 8 de noviembre.  Celebramos 38 años ininterrumpidos presente en la comunidad mendocina.

Este año ayudamos a 21 instituciones que se encuentran en 10 de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza acompañando a los que más lo necesitan en aspectos referidos a lo social, a la educación, al deporte, al cuidado del medio ambiente y a la salud .

Podrán colaborar con sus donaciones a través de los clásicos llamados telefónicos y QR que aparece en la pantalla de tu TV, con las alcancías que se encontrarán en el nudo vial y en las esquinas de Costanera y Beltrán de ciudad y Costanera y calle Pedro Molina esquina Costanera de Guaymallén.

 También te invitamos a los Encuentros Solidarios que se realizarán en los departamentos de Ciudad, Las Heras, Guaymallén, San Martín, Godoy Cruz y Luján de Cuyo

donde disfrutarás propuestas artísticas, gastronómicas y  culturales.

Estos serán los eventos de la Maratón Solidaria 24 Horas De Todo Corazón

Viernes 7

  • Luján de Cuyo

El Corazón de Luján comenzará a latir desde las 18:00 en el Parque Ferri con un gran line-up : Ambrosio Cantú de la Voz Argentina, Arte nativo Los Blanes y La Huella junto al patio de comidas de la colectividad española, libanesa, italiana y criolla.

  • Guaymallén

Nico Bedarou, junto a los cocineros “A las brasas” y los chef de IGA (Instituto  de Gastronomía de las Américas) , se suman con exquisitos choripanes en el Predio de la Virgen desde las 20:00 hs. y con un show artístico – musical.

Sábado 8

  •  Las Heras

En el  Parque de la Familia desde las 10:00 y hasta las 18:00Las Heras Solidaria une corazones y extiende sus brazos solidarios con las clásicas empanadas, pizzas, sandwichs de pernil, música, emprendedores, artesanos, ballet municipal, obra  de teatro “El pueblo que hizo Patria” y  teatro infantil. Adiestramiento de perros. Trencito para niños, encuentro interreligioso y  encuentro para adultos mayores.

  • Godoy Cruz

El parque San Vicente prepara la parrilla para cocinar los tradicionales costillares de la manos de la Federación Gaucha junto a su  ballet folklórico a latir de las 11 hs y hasta las 14 hs  

  • Ciudad de Mendoza

El parque Central los días viernes, sábado y domingo te esperan   para disfrutar de la música, bailar al ritmo del folklore  y  saborear la exquisita comida de los food truck de AMEGAM.

  • San Martín

El este mendocino se suma por primera vez con un encuentro solidario en  el museo Las Bóvedas el sábado 8 de noviembre de 16 hs a 20 hs con una propuesta gastronómica, turística y cultural.

 

