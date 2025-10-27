Maratón 24 horas De Todo Corazón: estos serán los eventos el viernes 7 y sábado 8 de noviembre

Mendoza se prepara para vivir el evento solidario más grande del interior del país. Este año ayudaremos a 21 instituciones de la provincia.

Llega noviembre y Mendoza vivirá el evento solidario más grande del interior del país: MARATÓN SOLIDARIA 24 HORAS DE TODO CORAZÒN 2025. Se realizará el viernes 7 y sábado 8 de noviembre. Celebramos 38 años ininterrumpidos presente en la comunidad mendocina.

Este año ayudamos a 21 instituciones que se encuentran en 10 de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza acompañando a los que más lo necesitan en aspectos referidos a lo social, a la educación, al deporte, al cuidado del medio ambiente y a la salud .

Podrán colaborar con sus donaciones a través de los clásicos llamados telefónicos y QR que aparece en la pantalla de tu TV, con las alcancías que se encontrarán en el nudo vial y en las esquinas de Costanera y Beltrán de ciudad y Costanera y calle Pedro Molina esquina Costanera de Guaymallén.

También te invitamos a los Encuentros Solidarios que se realizarán en los departamentos de Ciudad, Las Heras, Guaymallén, San Martín, Godoy Cruz y Luján de Cuyo

donde disfrutarás propuestas artísticas, gastronómicas y culturales.

Estos serán los eventos de la Maratón Solidaria 24 Horas De Todo Corazón

Viernes 7

Luján de Cuyo

El Corazón de Luján comenzará a latir desde las 18:00 en el Parque Ferri con un gran line-up : Ambrosio Cantú de la Voz Argentina, Arte nativo Los Blanes y La Huella junto al patio de comidas de la colectividad española, libanesa, italiana y criolla.

Guaymallén

Nico Bedarou, junto a los cocineros “A las brasas” y los chef de IGA (Instituto de Gastronomía de las Américas) , se suman con exquisitos choripanes en el Predio de la Virgen desde las 20:00 hs. y con un show artístico – musical.

Sábado 8

Las Heras

En el Parque de la Familia desde las 10:00 y hasta las 18:00, Las Heras Solidaria une corazones y extiende sus brazos solidarios con las clásicas empanadas, pizzas, sandwichs de pernil, música, emprendedores, artesanos, ballet municipal, obra de teatro “El pueblo que hizo Patria” y teatro infantil. Adiestramiento de perros. Trencito para niños, encuentro interreligioso y encuentro para adultos mayores.

Godoy Cruz

El parque San Vicente prepara la parrilla para cocinar los tradicionales costillares de la manos de la Federación Gaucha junto a su ballet folklórico a latir de las 11 hs y hasta las 14 hs

Ciudad de Mendoza

El parque Central los días viernes, sábado y domingo te esperan para disfrutar de la música, bailar al ritmo del folklore y saborear la exquisita comida de los food truck de AMEGAM.

San Martín

El este mendocino se suma por primera vez con un encuentro solidario en el museo Las Bóvedas el sábado 8 de noviembre de 16 hs a 20 hs con una propuesta gastronómica, turística y cultural.