Madrugada trágica: fallecieron una mujer y una niña tras chocar y caer bajo un puente en Malargüe

El accidente fatal fue entre una camioneta y un auto. Un adolescente se encuentra en grave estado.

Un siniestro vial en Malargüe dejó como saldo la muerte de una mujer de 36 años y una niña durante la madrugada del domingo. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del Puente del Matadero, donde una camioneta 4×4 y un automóvil colisionaron en circunstancias que aún se investigan.

El accidente se produjo alrededor de las 5 de la mañana, cuando un Fiat Palio, conducido por una mujer de 30 años que viajaba con dos niñas, impactó contra una Toyota Hilux en la que se desplazaban cuatro personas hacia San Rafael. Tras el choque, la camioneta cayó al vacío y quedó bajo el puente, lo que agravó la magnitud del episodio.

Al llegar los equipos de emergencia, los médicos confirmaron el fallecimiento de una mujer de 36 años y de una menor cuya edad no fue precisada. La escena generó conmoción ya que en los últimos meses se han registrado varios episodios de accidentes fatales en rutas mendocinas.

El conductor de la Hilux, de 38 años, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Malargüe. En tanto, un adolescente de 17 años que viajaba en el mismo vehículo será trasladado al Hospital Central debido a su delicado estado de salud.

Por su parte, las ocupantes del Palio fueron asistidas en el centro médico local. Las dos niñas, de 10 y 7 años, recibieron diagnóstico de politraumatismos leves, mientras que la conductora resultó ilesa. El test de alcoholemia realizado a la mujer arrojó resultado negativo, descartando la presencia de alcohol en sangre.

Las autoridades trabajan para esclarecer las causas del choque y determinar si hubo exceso de velocidad, desperfectos mecánicos o algún otro factor que derivó en la tragedia.