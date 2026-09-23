LVDiez celebró sus 95 años con los Premios Raíces 2026 y reconoció a destacados mendocinos

La ceremonia se realizó este miércoles en el Teatro Mendoza y reunió homenajes, música y danza para celebrar el legado cultural de la provincia. La gala completa se podrá disfrutar este sábado desde las 19.30 por la pantalla de Canal 9 Televida.

El Teatro Mendoza se vistió de gala este miércoles para una noche especial: la celebración de los 95 años de LVDiez y la entrega de los Premios Raíces 2026, una iniciativa destinada a reconocer a mendocinos destacados por su aporte en distintas áreas.

La ceremonia estuvo marcada por los reconocimientos, homenajes, música y danza, con una propuesta que buscó celebrar la identidad y el legado cultural de Mendoza a través de distintas generaciones.

La gala completa podrá verse este sábado a partir de las 19.30 por la pantalla de Canal 9 Televida, en una transmisión especial.

“95 años pasando la posta”, el concepto de la celebración

La gala también estuvo atravesada por el aniversario de LVDiez, una emisora con una extensa trayectoria en Mendoza. En ese marco, la directora de la emisora, Silvina Alonso, destacó el concepto elegido para esta celebración: “95 años pasando la posta”.

La frase busca representar la continuidad de una historia que atravesó generaciones y el vínculo que la radio construyó con los mendocinos a lo largo de sus 95 años. La idea de “pasar la posta” también estuvo presente en una ceremonia que reunió a artistas de distintas generaciones y recuperó parte del legado cultural de la provincia.

“Celebrar 95 años no es sinónimo de haber permanecido: es haber sido elegidos. Hablamos de un vínculo sólido, de pertenencia. Por eso, para este aniversario elegimos una idea que representa nuestro profundo sentir: la posta generacional. Un legado valioso que se recibe y se entrega, conservando aquello que merece permanecer”, sostuvo.

Premios Raíces 2026: las cuatro áreas que fueron reconocidas

Los Premios Raíces 2026 distinguieron trayectorias y aportes en cuatro grandes áreas que representan diferentes maneras de contribuir al desarrollo de la provincia: Labor Científica y Técnica, Artes, Labor Solidaria y Deportes.

La propuesta tuvo como objetivo poner en valor a quienes, desde diferentes ámbitos, realizan aportes significativos a la sociedad mendocina y forman parte de la construcción de su identidad.

Los galardonados en la edición 2026

Labor Científica y Técnica: Shadowfox (Instituto Tomás Alva Edison).

Artes: Pasado Verde.

Labor Solidaria: Fundación Manos Abiertas (Florencia Correa Llano).

Deportes: Jerónimo Páez.

El emotivo homenaje a Pocho y Elba Pochi Zimmermann

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Pocho y Elba Pochi Zimmermann, que contó con la presencia de sus hijas.

La presentación tuvo una propuesta musical especialmente preparada para la ocasión, con Diego Ferreira en guitarra, Juan Pablo Moltisanti en piano y Cynthia Lozada en voz.

El reconocimiento permitió recuperar la trayectoria de una pareja cuya historia forma parte de la cultura mendocina y que fue recordada durante una noche dedicada precisamente a celebrar el legado de la provincia.

Otro de los momentos destacados estuvo protagonizado por Juan Pablo Staiti, quien rindió homenaje a su padre, el reconocido músico Felipe Staiti.

La presentación contó con Sebastián Rivas y David Nañez en guitarras, Flavio Vázquez en bajo, Luciano Báez en batería y Juan Pablo Moltisanti en piano.

La música volvió a convertirse así en uno de los ejes de una ceremonia que combinó reconocimientos y homenajes con diferentes expresiones artísticas.

La música internacional también fue protagonista de los Premios Raíces 2026. Naty Rossi, Valentina Gratton y Cynthia Eva Lozada encabezaron un recorrido por algunas de las canciones más reconocidas de The Beatles, una banda cuya obra continúa atravesando generaciones.

La propuesta musical se sumó a una noche en la que diferentes artistas recuperaron canciones, historias y referentes que forman parte del patrimonio cultural compartido.

El cierre de la ceremonia estuvo a cargo de Octans Crew, una formación integrada por 30 bailarines de Andrómeda Dance School.

El grupo llegó a los Premios Raíces después de consagrarse campeón argentino en 2025 y obtener la clasificación para la gran final del World Hip Hop Dance Championship 2026. La competencia internacional se realizará en Phoenix, Arizona, donde los bailarines mendocinos representarán nuevamente al país.

Cuándo ver los Premios Raíces 2026 por Canal 9

Quienes no pudieron acompañar la ceremonia en el Teatro Mendoza podrán disfrutar de la gala completa a través de la televisión.

La transmisión especial de los Premios Raíces 2026 será este sábado desde las 19.30 por Canal 9 Televida.

Será una oportunidad para revivir los homenajes, reconocimientos y presentaciones artísticas de una noche que celebró los 95 años de LVDiez y que tuvo como eje una idea que resume el espíritu de la celebración: “95 años pasando la posta”.