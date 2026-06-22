Lunes muy fresco en Mendoza: ¿cómo sigue la semana?

Contingencias Climáticas señaló que el invierno llegó con una semana congelada. Este lunes la mínima será de un grado y la máxima gana solo de 10.

Finalmente llegó el invierno y Mendoza lo acompañó con una jornada gélida con una mínima de tan solo 1 grado y una máxima que alcanzará los 10. Además, el frío se mantendrá durante lo que resta de la semana. Las máximas no superarán los 12 grados.

¿Cómo estará este lunes 22-06-2026?

Este lunes habrá poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector norte, descenso de la temperatura.

Máxima: 10°C | Mínima: 1°C

Martes 23-06-2026

Poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector sur, ascenso de la temperatura.

Máxima: 11°C | Mínima: 1°C

Miércoles | 24-06-2026

Poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector norte, ascenso de la temperatura.

Máxima: 12°C | Mínima: 0°C

Jueves 25-06-2026

Poca nubosidad, vientos del sector norte, ascenso de la temperatura.

Máxima: 14°C | Mínima: 3°C