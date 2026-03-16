Lunes fresco por un lado y con Zonda por otro: qué pasa en tu zona

El Servicio Meteorológico Nacional retomó otra Alerta por viento caliente en algunos sectores de la provincia, mientras que en el resto se registra una baja de la temperatura con una leve garua.

Una mañana fresca y con garua contrasta con la Alerta Amarilla por viento Zonda que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en varios puntos de la provincia.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por viento Zonda?

La Alerta Amarilla por Zonda señala que Mendoza será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

¿En qué zonas soplará Zonda y a qué hora?

El Zonda comenzará a soplar durante la tarde en:

Junín

Rivadavia

Precordillera de Las Heras

Luján de Cuyo

San Carlos

Tunuyán

Tupungato

Para el Sur de la provincia, además, rige una Alerta Amarilla por fuertes tormentas.

¿Cómo estará este lunes 16-03-2026?

Este lunes estará parcialmente nublado con lluvias aisladas en la mañana y descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Zonda en Malargue. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 16°C

Martes 17-03-2026

Parcialmente nublado con precipitaciones en la mañana y descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Mejoran las condiciones meteorológicas a partir de la tarde. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 15°C

Miércoles 18-03-2026

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 14°C

Jueves 19-03-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, inestable hacia la noche con tormentas. Desmejorando en cordillera con precipitaciones.

Máxima: 29°C | Mínima: 15°C

Viernes 20-03-2026

Mayormente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 18°C