Lunes fresco en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

Después de las fuertes lluvias que afectaron a la provincia, el pronóstico anticipa días con nubosidad variable, ambiente más cálido y posibles lluvias hacia mitad de semana.

Luego de las intensas lluvias que se registraron durante el fin de semana en Mendoza, el inicio de la semana trae un cambio en las condiciones del tiempo.

Para este lunes se espera una jornada más estable en la provincia, con cielo algo nublado y sin precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima prevista para hoy es de 24°C, mientras que la mínima se ubicó en los 14°C.

Durante el día sopla una leve brisa del norte y la humedad se mantiene elevada, cerca del 94%.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Martes

Para el martes se anticipa una jornada con nubosidad variable e inestabilidad. Además, se espera un leve ascenso de la temperatura y la presencia de vientos moderados del noreste.

La máxima rondará los 29°C, mientras que la mínima se mantendrá en 14°C.

Miércoles

El miércoles el tiempo volverá a sentirse más caluroso. El pronóstico indica nubosidad variable y condiciones inestables, con vientos moderados del noreste.

En cuanto a la temperatura, la máxima podría alcanzar los 31°C, mientras que la mínima será de 16°C.