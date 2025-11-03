Lunes con Alertas de viento Zonda y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la Alerta Amarilla por dos fenómenos: viento Zonda y tormentas. El agua con posibilidad de granizo podría darse en todo el territorio y el Zonda en Malargüe, Valle de Uco y Precordillera.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas?

En ese sentido, señaló que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y granizo ocasional. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

¿Qué dice la Alerta por viento Zonda?

La Alerta por viento Zonda señala que el área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

¿Cómo estará este lunes 03-11-2025?

Este lunes habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas hacia la noche. Zonda en precordillera y Malargue. Nevadas en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 15°C