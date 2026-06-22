Luján de Cuyo: un hombre se atrincheró durante más de una hora en su casa y fue reducido por grupos especiales

El hombre, de 37 años, amenazó a familiares con lo que aparentaba ser un arma de fuego. Tras una extensa negociación, efectivos del GES y el GRIS lograron controlar la situación sin que se registraran heridos.

Un importante operativo policial mantuvo en vilo este lunes a los vecinos de Carrodilla, en Luján de Cuyo, luego de que un hombre de 37 años se atrincherara en una vivienda del barrio Huarpes III y amenazara a integrantes de su familia con un objeto similar a un arma de fuego. La intervención demandó más de una hora de negociaciones y la participación de grupos tácticos especializados, que finalmente lograron reducirlo sin que se produjeran lesionados.

La situación se originó cuando familiares del hombre realizaron un llamado al 911 para advertir que se encontraba alterado y que estaba exhibiendo un arma mientras amenazaba a personas de su entorno.

A partir de la denuncia, personal policial llegó rápidamente a la vivienda ubicada en el barrio Huarpes III, en la zona conocida como la Triple Frontera, cerca de las calles Terrada y Juan B. Justo.

Debido a la gravedad del caso, se activó el protocolo correspondiente y fueron convocados efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), además de otros equipos operativos que trabajaron en el lugar.

Más de una hora de negociación para evitar una tragedia

Una vez asegurado el perímetro, los negociadores comenzaron a dialogar con el hombre para intentar que depusiera su actitud de manera voluntaria.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso permanecía en el primer piso de la propiedad y era observado de manera esporádica a través de una ventana. Durante el procedimiento, los efectivos utilizaron drones de la Unidad VANT, que permitieron monitorear los movimientos dentro de la vivienda y obtener información clave para planificar una eventual intervención.

Pese a los intentos de mediación, el hombre no accedió a abandonar el inmueble ni a entregar el arma que exhibía.

Tras más de una hora de negociaciones sin resultados positivos, las autoridades resolvieron avanzar con una intervención táctica para neutralizar la amenaza. La maniobra fue ejecutada por los grupos especiales, que lograron ingresar a la vivienda y reducir al hombre sin que se registraran personas heridas ni enfrentamientos.

Una vez controlada la situación, el sospechoso fue asistido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y posteriormente trasladado al Hospital Paroissien para una evaluación médica y psicológica.

Luego de asegurar la vivienda, los investigadores secuestraron el objeto utilizado durante el episodio y comprobaron que se trataba de una réplica de arma de fuego, similar a una pistola calibre 9 milímetros.

Aunque no era un arma real, su apariencia generó preocupación entre los familiares y motivó la activación del operativo de emergencia.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que continuará con la investigación para determinar las circunstancias que desencadenaron el episodio.