Luján de Cuyo: atropellaron a un adolescente de 15 años al bajar del colectivo

El joven de 15 años internado en el Hospital Lagomaggiore con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano. El accidente ocurrió cuando descendió de un colectivo e intentó cruzar la calle.

Un siniestro vial en Luján de Cuyo dejó a un adolescente de 15 años en estado delicado tras ser embestido por un auto en calle Sáenz Peña. El hecho ocurrió este miércoles rededor de las 13.30.

El episodio se registró al 1.900 de calle Sáenz Peña, cuando el joven, identificado como Máximo L., descendió de un colectivo e intentó cruzar por delante de la unidad. En ese momento fue atropellado por un Fiat Mobi que circulaba en dirección de Este a Oeste, conducido por una mujer de 70 años.

De inmediato, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó al menor hasta el Hospital Lagomaggiore, donde fue diagnosticado con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano moderado (TEC). Según informaron desde el centro asistencial, el joven permanece internado en estado delicado.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 11ª de Luján de Cuyo y se dio intervención a la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.