Luis Petri evitó polemizar con Villarruel y dijo que en Vendimia “todas las miradas están puestas en Mendoza”

El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, también estuvo presente en el Desayuno de la Coviar y se refirió este sábado a las manifestaciones previstas durante la Vendimia y pidió que las protestas se desarrollen de manera pacífica para no opacar una de las celebraciones más importantes de la provincia. Además, evitó profundizar en la polémica con la vicepresidenta Victoria Villarruel y puso el foco en la situación de la industria vitivinícola y la economía.

En diálogo con Noticiero 9, Petri sostuvo que el derecho a manifestarse es legítimo, pero remarcó que la protesta no debe interferir con la Fiesta Nacional de la Vendimia.

“Primero que se manifiesten de manera pacífica y ordenada, me parece importante. Derecho a protestar tienen todos. Lo importante es que no opacen nuestra Fiesta de la Vendimia, porque es una fiesta muy cara al sentimiento de los mendocinos”, expresó.

El legislador subrayó que la celebración es una vidriera internacional para la provincia y destacó el peso de Mendoza en la producción de vino del país.

“Es el momento donde Mendoza le abre las puertas al mundo. Podemos contar de dónde venimos, quiénes somos y qué es lo que hacemos. Hacemos vino, y mucho. Mendoza produce el 70% de los vinos del país, nada más y nada menos”, afirmó.

En ese sentido, señaló que durante estos días “todas las miradas están puestas en Mendoza”, por lo que insistió en que, aunque los reclamos puedan ser legítimos, “no tienen que ensombrecer la Vendimia”.

Cruce con Villarruel

Consultado sobre la reciente polémica en redes sociales con la vicepresidenta Victoria Villarruel, Petri evitó profundizar en el tema y prefirió bajarle el tono. “Ya dije todo lo que tenía que decir. Además estamos en Vendimia, es momento para disfrutar Mendoza y para hablar de la Vendimia”, respondió.

Incluso cuando le recordaron que Villarruel es actualmente la presidenta en ejercicio, insistió en que no quería alimentar la discusión en este contexto. “En este momento particular me parece que hay que hablar de la Vendimia de los mendocinos”, remarcó.

Sin hablar de candidaturas

Durante la charla también fue consultado sobre una eventual candidatura a gobernador dentro de dos años. Sin embargo, el diputado evitó referirse al tema y sostuvo que la política debe enfocarse en los problemas de la gente.

“Los mendocinos están hartos de que los políticos hablen de sí mismos. Hay que hablar de sus problemas: de la seguridad, de la educación, de la producción, del trabajo”, afirmó.

En ese sentido, mencionó la necesidad de discutir reformas como la modernización laboral, la baja de la edad de imputabilidad y un nuevo Código Penal con penas más severas.

Cambios económicos y la vitivinicultura

Petri también hizo referencia a los reclamos históricos del sector vitivinícola y aseguró que varias de esas demandas comenzaron a abordarse desde el Gobierno nacional.

Recordó que los productores señalaban problemas como la inflación, la presión tributaria y las trabas a las importaciones.

“Nos decían que con esta inflación no podían producir, que no podían contratar con la ley laboral vigente y que había demasiados impuestos. Estamos trabajando para resolver esos problemas”, aseguró.

Entre las medidas mencionó la eliminación del impuesto PAIS, la reducción de alícuotas impositivas y el fin del sistema de autorizaciones de importación conocido como SIRA.

El desafío del vino

El legislador también se refirió a la caída del consumo de vino, tanto en Argentina como a nivel mundial.

Recordó que en 1970 el consumo per cápita en el país era de 90 litros anuales, mientras que en el año 2000 bajó a 32 litros y actualmente ronda los 15 litros.

“El vino dejó de acompañar la mesa de los argentinos, más allá de ser bebida nacional y un alimento”, señaló.

Ante ese escenario, consideró que la industria debe avanzar hacia una mayor orientación exportadora.

“Mendoza sola tiene la misma cantidad de hectáreas cultivadas que todo Chile. Argentina tiene 200 mil hectáreas y Chile 140 mil, pero ellos exportan el doble”, comparó.

Por eso, insistió en que es necesario generar condiciones macroeconómicas estables para impulsar la producción y el comercio exterior.

El rol del Estado

Finalmente, Petri opinó sobre el papel que debe tener el Estado en la economía, en medio del debate sobre su tamaño y participación.

“El Estado lo que tiene que hacer es no hacerle la vida más difícil a los que quieren producir y trabajar en este país”, sostuvo.

Según explicó, el objetivo es brindar estabilidad macroeconómica, reducir el riesgo país y facilitar el acceso al crédito para que el sector privado pueda desarrollarse.

Antes de retirarse, Petri protagonizó además un momento distendido cuando fue interceptado por su pareja, la periodista Cristina Pérez, con quien intercambió algunas bromas con los periodistas presentes.