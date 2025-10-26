Luis Petri: “esperamos un respaldo contundente”

El ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por Mendoza definió los comicios como “una elección plebiscitaria” y anticipó un respaldo al rumbo del gobierno de Javier Milei. Habló sobre la baja de impuestos, la reforma laboral y su salida del gabinete.

El candidato a diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, emitió su voto este domingo en la escuela Simón Bolívar de San Martín, donde tuvo que aguardar cerca de 40 minutos en la fila “como cualquier ciudadano”. Luego dialogó con la prensa, donde definió la jornada como “una elección plebiscitaria” en la que, según afirmó, espera “un rotundo acompañamiento a las políticas del gobierno de Javier Milei”.

El actual ministro de Defensa, que dejará su cargo para asumir una banca en el Congreso si resulta electo, consideró que el resultado de las urnas servirá para ratificar el rumbo económico y político del oficialismo. “Una buena elección sería una ratificación contundente en todo el país. Ser el espacio más votado ya es un gran resultado”, expresó.

“Hay que seguir bajando impuestos y avanzar en una reforma laboral”

Petri hizo hincapié en la necesidad de que la Argentina avance “decididamente en una reforma impositiva que baje impuestos y libere a quienes producen y trabajan”.

“El Gobierno ya ha avanzado muchísimo: aún sin Congreso, bajamos alícuotas de 16 impuestos y eliminamos el impuesto PAIS, reduciendo en un 2,5% la carga impositiva sobre el PBI. Es imprescindible seguir bajando impuestos nacionales, provinciales y municipales”, detalló.

El funcionario también subrayó la importancia de una reforma laboral que permita incorporar a los millones de trabajadores informales. “Necesitamos una nueva legislación que incluya a las ocho millones de personas que hoy están en la precariedad, sin obra social ni aportes jubilatorios. La oposición parece desconocer que existen”, cuestionó.

Jubilados y presupuesto

Consultado sobre la situación de los jubilados, Petri aseguró que el Gobierno incluyó un incremento previsional en el próximo presupuesto y pidió apoyo legislativo para aprobarlo.

“Los que se rasgan las vestiduras, el kirchnerismo particularmente, deberían tener memoria. Cuando asumió Alberto Fernández congeló las jubilaciones. Nosotros no solo las hemos incrementado, sino que prevemos un nuevo aumento”, afirmó.

¿Qué pasará en el Ministerio de Defensa?

Respecto a su reemplazo en el Ministerio de Defensa, Petri señaló que será una decisión del presidente Javier Milei. “Estamos muy conformes con el trabajo realizado. Hemos respaldado a las Fuerzas Armadas, que fueron humilladas y destratadas durante el kirchnerismo. Hoy tienen equipamiento, reconocimiento y dignidad”, destacó.

“Hoy nos abrazamos con el mundo libre”

Al referirse al apoyo de Estados Unidos al plan económico del Gobierno, Petri valoró el respaldo como una señal de confianza internacional.

“Es muy importante que la principal potencia mundial nos acompañe. Hace diez años el kirchnerismo se abrazaba con Venezuela; hoy Argentina se abraza con el mundo libre”, sostuvo.

Finalmente, Petri remarcó que la elección de este domingo no inaugura una nueva etapa, sino que “ratifica el apoyo al proyecto político, económico, social y de seguridad del presidente Milei”.