Luego del Zonda llegó la nieve: ¿Cuándo abriría el Paso Cristo Redentor?

El paso internacional Cristo Redentor continúa cerrado desde el miércoles debido al mal tiempo en Alta Montaña. Los pronósticos señalan que recién después del fin de semana podría habilitarse el tránsito. Más de 850 camiones se encuentran varados en distintos puntos de Mendoza a la espera de la reapertura.

El paso internacional Cristo Redentor continúa cerrado este viernes 22 de agosto debido a las malas condiciones meteorológicas en Alta Montaña. Según los pronósticos, las mejoras en el tiempo podrían permitir la reapertura del túnel el próximo domingo, lo que daría alivio a cientos de transportistas y turistas que esperan cruzar hacia Chile.

El túnel internacional permanecerá cerrado durante la jornada debido a que se registran intensas nevadas en alta montaña. Mañana se prevé la mejora en las condiciones climáticas, pero se calcula que puede haber temperaturas de -25/27°, lo que complicaría las tareas de control de hielo, según informaron las autoridades.

Actualmente, se calcula que entre 850 y 900 camiones se encuentran varados en distintas zonas de la provincia, estacionados en puntos como el ESI, ASI, estaciones de servicio y áreas de resguardo. Todos aguardan la habilitación del corredor internacional.

Desde organismos de seguridad remarcaron que, en caso de concretarse la reapertura, se prevé un alto flujo vehicular tanto de transporte de carga como de particulares. Por eso, recomendaron a quienes planeen viajar a la zona de Potrerillos y Alta Montaña extremar la precaución al circular.

Las autoridades señalaron que, aunque el tiempo comenzaría a mejorar desde el sábado, las condiciones de los caminos son clave para definir la reapertura. Por eso, el domingo aparece como la fecha más probable para que se habilite el paso fronterizo.