Luciana Báez falleció en un accidente en el centro y su celular desapareció: su familia busca recuperarlo

La joven de 22 años murió tras un choque en la esquina de Colón y Perú, en Ciudad de Mendoza. Su familia lanzó un pedido público para recuperar el celular Motorola G24 Power celeste, que no apareció entre las pertenencias entregadas y contiene fotos y recuerdos personales.

El miércoles pasado, Luciana Celeste Báez, de 22 años, perdió la vida tras un violento choque en la intersección de Colón y Perú, donde colisionaron un Citroën C4 Cactus y un Fiat Cronos. La joven salió despedida del vehículo y murió en el lugar, mientras que su pareja sufrió fracturas graves en la cadera y la columna, y permanece internado a la espera de una cirugía. Cuatro personas resultaron heridas.

El conductor del Citroën, un joven de 21 años, fue imputado por homicidio culposo agravado, lesiones graves culposas agravadas y lesiones leves culposas. La Justicia dispuso su libertad bajo fianza de 6 millones de pesos y le prohibió conducir mientras dure la investigación, que está a cargo de la fiscal Mariana Gutiérrez.

En medio del dolor, la familia de Luciana lanzó un pedido público: recuperar el celular Motorola G24 Power celeste de la joven, que desapareció tras el accidente. El dispositivo, que no fue entregado junto a las pertenencias por la Fiscalía, contiene fotos y recuerdos personales. “Quiero por lo menos tener sus cosas, sus fotos, recuperar de alguna manera un poco de lo que era la vida de mi hija”, expresó su madre, Susana Knoch, quien también denunció la pérdida de la billetera del novio de Luciana.

El reclamo se suma al pedido de justicia por la muerte de la joven y busca apelar a la solidaridad de quienes puedan aportar información sobre el paradero del celular. Para la familia, recuperar ese objeto significa preservar parte de la memoria y la vida cotidiana de Luciana, en un contexto marcado por la tragedia y la incertidumbre judicial.