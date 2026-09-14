Los 10 departamentos de Mendoza donde habrá cortes de luz este martes 15 de septiembre

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada. Se debe a tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde que interrumpirán el servicio eléctrico. Qué zonas serán afectadas.

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 15 de septiembre. Esto es debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva. Según el mismo, son diez los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Según se informó, estas interrupciones en el servicio de luz se deben a labores de mantenimiento, y de reparaciones en la red eléctrica de la provincia.

Cómo comunicarte con Edemsa si no tenes luz en tu casa

Para reportar un corte de luz o realizar un reclamo técnico a Edemsa, podés comunicarte las 24 horas a través de sus canales oficiales:

Teléfono y WhatsApp

Teléfono de reclamos técnicos: Llamá al 0800 3333 672, disponible todos los días las 24 horas.

Llamá al 0800 3333 672, disponible todos los días las 24 horas. Asistente virtual (María Luz por WhatsApp): Escribiles al 261 343 5647 para gestionar el reporte de falta de suministro de forma rápida desde tu celular.

Sitio web: Ingresá a Edemsa y utilizá el chat ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Estos son los cortes de luz programados para este martes 15 de septiembre en Mendoza

Capital

En barrio La Favorita y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

En calle Milagros, entre Godoy Cruz e Infanta Isabel y áreas adyacentes; Los Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En calle Jorge Newbery, hacia el oeste de Paso Hondo y zonas aledañas; El Algarrobal. De 10.30 a 14.30 h.

Lavalle

En calle Moyano, entre Rodríguez y Ruta Provincial N°33. En el barrio La Floresta y áreas adyacentes; Gustavo André. De 9.45 a 13.45 h.

En calle 9 de Julio Este, entre Don Bosco y Los Pastalitos y zonas aledañas; El Plumero. De 15.00 a 17.00 h.

Luján

Entre calles Vieytes, Boedo, Terrada y Malabia. Entre calles Palma, Las Piedritas, Juan Agustín Maza y Vieytes y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle Pueyrredón, entre Perito Moreno y Sargento Cabral; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 10.30 h.

En calle Quintana Este, hacia el este de Calle 577; Fray Luis Beltrán. De 10.00 a 14.00 h.

Entre calles San Gabriel, Virgen del Valle, San Zenon, callejón 3, callejón 4 y áreas adyacentes; Lunlunta. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

Entre calles Sarmiento, Bombal Sur, Reina, callejón Ruano y Ruta Provincial N°92 Las Rosas; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

Entre calles Taquima, República del Uruguay y barrio El Totoral. En Bodega Salentein y Viñedos Don Antonio S.A y zonas aledañas; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Meli, hacia el oeste de La Gloria; El Peral. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

Entre calles El Indio, Furlotti y Costa Canal Uco. En Llorente Hermanos S.A., Granar S.A. y zonas aledañas; Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.

En Ruta Provincial N°143, hacia el sureste de Loteo Navarro; Pareditas. De 11.30 a 15.30 h.

San Rafael

Entre calles Mouriño, Borovina, La Pichana y Gatica; El Tropezón. De 8.45 a 12.45 h.

Entre calles La Central, Guardia Vieja, La Esperanza y Las Mercedes; El Usillal. De 15.00 a 19.00 h.

En Ruta Nacional N°144, entre El Vencedor y El Moro; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Necochea, Champagnat, Vicente López y Planes y Casnati. De 12.30 a 16.30 h.

Mirá los cortes de luz programados para toda la semana en Mendoza