“Lo que se dice hay que demostrarlo en la Justicia”: Victoria Villarruel sobre Luis Petri tras el cruce mediático

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó del desayuno de Corporación Vitivinícola Argentina en Mendoza, donde destacó la importancia nacional de la vitivinicultura y evitó referirse al ministro de Defensa Luis Petri, al asegurar que “no voy a hablar de esa persona” cuando fue consultada por la polémica política.

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó este sábado del tradicional desayuno de Corporación Vitivinícola Argentina en Mendoza, uno de los eventos centrales de la agenda política y empresarial de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Durante su paso por el encuentro, la titular del Senado dejó definiciones sobre su presencia en la provincia y evitó profundizar en la polémica con el actual diputado nacional y ex ministro de Defensa, Luis Petri.

Al llegar al evento, Villarruel saludó a los mendocinos y destacó la relevancia de la celebración vitivinícola para todo el país. “Un gran saludo a los mendocinos que hoy tienen 90 años de la Vendimia, una fiesta tan importante no solo de Mendoza sino de la República Argentina, porque acá está todo el país relacionado con la vitivinicultura”, expresó.

La vicepresidenta remarcó el valor productivo y simbólico de la actividad: “Muy contenta de poder estar presente, tal como estuve hace dos años, acompañando y dándole relevancia a algo tan importante que genera trabajo, producción y que además es un sello de distinción, un sello premium de la República Argentina”.

Consultada sobre si su presencia en Mendoza había sido sorpresiva, Villarruel explicó que su participación se venía conversando desde hacía tiempo y que busca estar presente en actividades en las provincias.

“La veníamos conversando. Yo siempre trato de estar en este tipo de encuentros en las provincias, dándole relevancia nacional, acompañando, abriendo las puertas del Senado y escuchando cuáles son las distintas problemáticas de nuestro extensísimo país”, señaló. Y agregó: “Es un honor, como es un honor ser vicepresidente de los argentinos”.

En medio de las consultas periodísticas, también le preguntaron si se sentía incómoda por el contexto político actual. “No, para nada. Acá me siento en casa”, respondió.

Sin embargo, el momento más tenso se produjo cuando le preguntaron específicamente por Petri. Ante esa consulta, Villarruel evitó profundizar en la polémica y optó por cortar el tema.

“No voy a hablar de esa persona. Creo que simplemente las cosas que se dicen deben ser respondidas en la Justicia o mostradas, así que no tengo ganas de hablar”, afirmó.

La vicepresidenta también fue consultada sobre las insinuaciones del presidente respecto a un supuesto intento de desestabilización, pero decidió finalizar la conversación con la prensa: “Gracias, disculpen”, dijo antes de retirarse.