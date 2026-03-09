“Lo logramos”: la emoción de la Reina Nacional de la Vendimia al hablar con sus padres tras la coronación

Tras ser coronada Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolinez protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al dedicarle un mensaje a sus padres desde el Teatro Griego Frank Romero Day.

Luego de ser coronada Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolinez protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al dedicarle un mensaje a sus padres desde el Teatro Griego Frank Romero Day. Entre lágrimas y con la emoción a flor de piel, la joven de San Rafael expresó: “Los amo, lo logramos”.

La emoción de Azul Antolinez tras ser elegida Reina Nacional de la Vendimia

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 dejó una de las postales más conmovedoras de la noche cuando Azul Antolinez, recién coronada Reina Nacional de la Vendimia, se comunicó con sus padres en medio de la celebración gracias a canal 9 Televida.

La joven representante de San Rafael se impuso en la elección realizada en el Teatro Griego Frank Romero Day y logró devolverle la corona nacional a su departamento después de 28 años.

Con el anfiteatro colmado y miles de personas celebrando el resultado, la flamante soberana tuvo un breve contacto con su familia que rápidamente se transformó en uno de los momentos más emotivos de la jornada. “Hola pa, hola ma. Los amo, lo logramos. Gracias por traerme hasta acá, por acompañarme siempre y por nunca soltarme la mano”, expresó la reina conmovida.

Durante ese instante de emoción, Azul Antolinez también aprovechó para agradecer el acompañamiento del público y enviar un mensaje especial a su departamento. “Díganle gracias de mi parte a todos los sanrafaelinos que vinieron esta noche a acompañarnos. Esta victoria es de todos”, dijo.

Además, la nueva soberana aseguró que buscará representar a San Rafael y a Mendoza con orgullo durante su reinado. “Voy a llevar a mi departamento y a toda la provincia conmigo a donde vaya”, afirmó.

El momento se volvió aún más emotivo cuando su padre respondió desde el otro lado de la comunicación, destacando las cualidades que llevaron a su hija a alcanzar la corona vendimial. “Estamos felices, hija. Este cariño de la gente te lo ganaste vos. Sos una mujer increíble, sencilla y humilde”, le dijo con orgullo.

También remarcó que esa humildad fue uno de los valores que la acompañaron durante todo su camino. “La humildad te llevó a estar hoy disfrutando este momento. A nosotros se nos infla el pecho de orgullo”, agregó.

Una coronación histórica en la Vendimia 2026

La elección de Azul Antolinez como Reina Nacional de la Vendimia 2026 marcó un momento histórico para el sur mendocino. La joven obtuvo 52 votos, mientras que Agustina Giacomelli, representante de Tunuyán, fue elegida Virreina Nacional de la Vendimia con 44 votos del público.

La coronación se realizó luego del Acto Central de la Vendimia, titulado “90 cosechas de una misma cepa”, que celebró los 90 años de la fiesta más importante de Mendoza.