Lluvias y Alerta Amarilla por granizo en una zona ¿dónde?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta para la provincia sobre tormentas con posible granizo. Afectaría a la zona Este durante la mañana de este martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por la continuidad de las tormentas que afectarían, sobre todo, al sector Este de la provincia, con más intensidad y la posibilidad de que caiga granizo.

¿Qué señala la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que la zona Este será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Estas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma local.

¿En qué zonas se dará el fenómeno?

El fenómeno se daría en los departamentos de:

San Martín

Santa Rosa

La Paz

Lavalle

¿A qué hora se produciría la tormenta?

La tormenta sería a la mañana.

¿Cómo estará este martes 27-10-2026?

Este martes habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas en la madrugada. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 12°C

Miércoles 28-10-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 11°C

Jueves 29-10-2026

Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera a partir de la tarde.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C

Viernes 30-10-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y tormentas hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 13°C

Sábado 31-10-2026

Nubosidad variable con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 14°C

Domingo 01-11-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas en el sur provincial.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C