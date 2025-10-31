Lluvia y granizo en Mendoza: Defensa Civil emitió una alerta y así está el radar de contingencias climáticas

La tarde del viernes sorprendió a los mendocinos con tormentas intensas y caída de granizo en distintas zonas de la provincia. Defensa Civil activó una alerta y el radar de Contingencias Climáticas muestra actividad en el Sur y Este. Se espera que el mal tiempo continúe durante la madrugada del sábado.

Una fuerte tormenta con lluvia y granizo sorprendió este viernes a distintos departamentos de Mendoza, especialmente en el Sur provincial. La Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habían anticipado condiciones inestables, y durante la tarde el fenómeno se hizo sentir con fuerza en San Rafael, General Alvear y La Paz, entre otras zonas.

Según informó Defensa Civil, el episodio comenzó cerca de las 17.30 en San Rafael, con caída de granizo en los distritos de Rama Caída, Cuadro Benegas, Malvinas y de forma más leve en Ciudad. Minutos después, el radar local registró una tormenta intensa sobre Villa 25 de Mayo, que se desplazó hacia El Cristo y Las Paredes.

También se reportaron lluvias fuertes en sectores del Valle de Uco, San Martín y La Paz, en algunas zonas se sintió un marcado descenso de temperatura y ráfagas de viento sur.

Qué muestra el radar de Contingencias Climáticas

El Radar de Contingencias Climáticas permitió identificar el desplazamiento de las nubes de tormenta en tiempo real. Este sistema utiliza microondas que detectan precipitaciones, turbulencia y posibles focos de granizo, representados con distintos colores en pantalla:

Verde: baja precipitación

Azul: lluvias débiles a moderadas

Amarillo: lluvia media y formación de embriones de granizo

Rojo: alta precipitación y presencia de granizo

De acuerdo con las imágenes, las zonas más afectadas fueron el Sur mendocino y el Este, donde se observaron núcleos rojos y amarillos, lo que indica alta actividad eléctrica y riesgo de granizo.

PODÉS SEGUIR EL RADAR EN VIVO DESDE ACÁ

Alerta vigente y pronóstico para el fin de semana: ¿va a llover en Mendoza?

Desde Defensa Civil informaron que continuará la alerta meteorológica durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.“Persisten las condiciones de tormentas y viento sur de moderada a fuerte intensidad. Afectará principalmente el Este, el Valle de Uco y el Gran Mendoza, con posibilidad de caída de granizo”, indicaron las autoridades.

Para este sábado 1 de noviembre, el pronóstico indica lluvias durante las primeras horas, especialmente en el Norte del Valle de Uco, zona Este y Gran Mendoza, con mejoras hacia media mañana. La temperatura máxima rondará los 25°C y la mínima será de 10°C, con viento leve del sur.

En alta montaña, se esperan precipitaciones débiles durante la madrugada, con mejora gradual hacia el mediodía.

El domingo 2 de noviembre regresará el buen tiempo: cielo despejado, temperaturas en ascenso —máxima de 29°C— y viento norte moderado por la tarde.

Solo en el sur de Malargüe podría registrarse viento Zonda leve, mientras que el resto de la provincia tendrá un panorama ideal para actividades al aire libre.