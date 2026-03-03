¿Llueve este martes?

La jornada amaneció nublada y fresca. El Servicio Meteorológico Nacional no mantiene alerta y el cielo se iría despejando con el correr de las horas.

Este martes sorprendió a todos con una mañana nublada y fresca. Esto llevó a qué muchos se pregunten ¿Lloverá? Según el reporte meteorológico, se irá despejando c el correr del día.

Este martes habrá circulación leve desde el sur durante la mañana, afectando principalmente zona Este hasta las 12:00. Posteriormente, circulación leve del noreste, alcanzando zona Este y zona Sur desde las 14:00 hasta las 21:00.

De esta manera, amanece nublado en forma general en toda la provincia. Despeje progresivo del cielo a partir del mediodía.

¿Cómo estará este martes 03-03-2026?

Este martes habrá nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 19°C

Miércoles 04-03-2026

Nubosidad variable con tormentas hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera zona norte.

Máxima: 30°C | Mínima: 17°C

Jueves 05-03-2026

Mayormente nublado con marcado descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Lluvias y tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 16°C

Viernes 06-03-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 14°C