¿Llueve este lunes?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes estará inestable y puede haber tormentas sobre todo en el sur de la provincia donde rige una Alaerta Amarilla.

El Servicio Meteorológico Nacional y Contingencias Climáticas informaron que este lunes puede haber tormentas en la provincia. En tanto, para el Sur se abrió una Alerta Amarilla por tormentas aisladas que puede venir hasta con granizo.

¿Cómo estará el tiempo este lunes 10-11-2025?

Este lunes el tiempo en Mendoza estará inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas, poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Nevadas en cordillera.

¿Dónde rige la Alerta por tormentas?

La Alerta por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes rige para todo el Sur de la provincia. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Máxima: 21°C | Mínima: 13°C

Martes 11-11-2025

El martes estará inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas, zonda en precordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 10°C

Miércoles 12-11-2025

El miércoles habrá nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Mejoran las condiciones meteorológicas.

Máxima: 20°C | Mínima: 8°C