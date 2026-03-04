¿Llueve en la Fiesta de la Vendimia? El pronóstico para la Vía Blanca, el Carrusel y el Acto Central en Mendoza

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa nubosidad, probables lluvias y tormentas para la Vía Blanca, el Carrusel y el Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day, por lo que el clima podría convertirse en protagonista durante los eventos centrales.

La Fiesta de la Vendimia 2026 podría tener a la lluvia como protagonista en algunos de sus eventos centrales. Según el pronóstico del tiempo en Mendoza, se esperan jornadas con nubosidad variable, aumento de la inestabilidad y probabilidad de tormentas tanto en la previa como durante el fin de semana vendimial.

De acuerdo a los informes de la Dirección de Contingencias Climáticas y la Defensa Civil de Mendoza, las condiciones meteorológicas serán cambiantes y obligarán a estar atentos, especialmente durante la Vía Blanca, el Carrusel y el Acto Central de la Vendimia.

Pronóstico para la Fiesta de la Cosecha

Este miércoles 4 de marzo, en la antesala vendimial, con la presentación de Las Pelotas como uno de los atractivos, se prevé una jornada calurosa, con una temperatura máxima cercana a los 30°C y una mínima de 17°C.

A partir del mediodía se intensificará la nubosidad en el Valle de Uco y el Oeste del Gran Mendoza, avanzando luego hacia el Este y el Sur. Hacia la noche podrían registrarse lluvias débiles y convección leve, especialmente en sectores del Gran Mendoza, donde las precipitaciones podrían comenzar cerca de las 23. En la cordillera norte también se anticipan precipitaciones.

Qué dice el pronóstico para la Vía Blanca

Desde Defensa Civil adelantaron que el viernes 6 de marzo se espera que el día comience nublado, “durante la tarde, el cielo se mantiene seminublado en la franja oeste, con inicio de convección desde las 12:00 hs. en General Alvear, con algunas lluvias débiles y dispersas. En horas de la noche, el cielo estará mayormente nublado, sin lluvias, especialmente sobre el Gran Mendoza”.

Qué pasa el sábado para el Carrusel y el Acto Central

El sábado 7 de marzo, jornada clave para el Carrusel de la Vendimia y el Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day, el pronóstico vuelve a marcar condiciones inestables.

Según informó Defensa Civil, desde las 10 de la mañana se espera inicio de convección en el Gran Mendoza, con cielo mayormente nublado y probables lluvias débiles.

El dato más relevante es que, a partir de las 19/20, aumenta la probabilidad de tormentas y lluvias importantes, lo que podría impactar directamente en el desarrollo del Acto Central, previsto para la noche.