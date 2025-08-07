Llovizna y viento en Mendoza: ¿cómo estará este jueves?

Contingencias Climáticas de Mendoza informó que este jueves hay un descenso de la temperatura con una máxima que llegará a los 14 grados centígrados.

Este jueves se vive una jornada fría, con viento y con lloviznas en gran parte de la provincia. El encuentro de dos masas de aire provocó una merma de la temperatura y que se produzcan estos fenómenos. Para el fin de semana, subirá la temperatura

¿Cómo estará este jueves 07-08-2025?

Este jueves estará cubierto a parcial nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos leves del este. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 6°C

¿Qué pasa el viernes 08-08-2025?

El viernes habrá poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 17°C | Mínima: 3°C

¿Qué pasa el sábado 09-08-2025?

El sábado habrá poca nubosidad con heladas parciales y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 17°C | Mínima: 4°C

¿Cómo estará el domingo 10-08-2025?

El domingo habrá poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 19°C | Mínima: 4°C

¿Qué pasa el lunes 11-08-2025?

Algo nublado con leve ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y Malargue. Inestable en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 5°C

¿Qué pasa el martes 12-08-2025?

El martes estará algo nublado con ascenso de la temperatura. Inestable en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima 5ºC