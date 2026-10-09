Llega Underc0de Day a Mendoza: cuándo y dónde será el evento tecnológico con entrada gratuita

Mendoza será sede de un encuentro que reunirá a referentes del sector tecnológico, estudiantes, empresas y emprendedores. La propuesta combinará formación, innovación y actividades interactivas en una jornada abierta al público.

El mundo de la tecnología tendrá una nueva cita en Godoy Cruz durante el feriado del lunes 12 de octubre. Se trata de la tercera edición del UnderC0de Day, un evento que busca conectar a la comunidad tecnológica con empresas, instituciones educativas y personas interesadas en desarrollar nuevas habilidades profesionales.

La propuesta incluirá stands, experiencias interactivas, espacios de formación y oportunidades para acercarse al mercado laboral tecnológico. Para participar, será necesario completar una inscripción previa debido a que los cupos son limitados.

Cuándo y dónde será el UnderC0de Day en Mendoza

El UnderC0de Day Vol. III tendrá lugar el lunes 12 de octubre de 2026 en el Espacio Arizu, ubicado en Belgrano 1335, Godoy Cruz de 11 a 20. La entrada es gratuita, pero los organizadores solicitaron que los interesados se inscriban previamente para una mejor organización.

La inscripción se realiza a través de la plataforma Luma, mediante el siguiente enlace: Inscribirse gratis al UnderC0de Day Vol. III

El encuentro está dirigido a estudiantes, profesionales, emprendedores, empresas y personas interesadas en conocer más sobre el sector tecnológico. También habrá propuestas recreativas y espacios pensados para disfrutar en familia.

Más de 40 empresas y 20 instituciones educativas participarán del evento

Uno de los principales atractivos del UnderC0de Day 2026 será la posibilidad de entrar en contacto con organizaciones vinculadas con la innovación y el desarrollo digital.

Según la información difundida por la Fundación UnderC0de, participarán más de 40 empresas y más de 20 instituciones educativas, además de comunidades relacionadas con la ciberseguridad y emprendimientos tecnológicos.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer stands, conocer proyectos y consultar sobre alternativas de capacitación. También tendrán la posibilidad de acercarse a empresas que buscan incorporar nuevos talentos.

La presencia de universidades e instituciones educativas permitirá conocer propuestas académicas y opciones de formación para quienes estén pensando en iniciar una carrera o especializarse en áreas vinculadas con la tecnología.

Videojuegos, realidad aumentada y streaming: las actividades previstas

La propuesta combinará los espacios informativos y profesionales con experiencias interactivas para distintos públicos. Entre las actividades se encuentran:

Arena gamer , con simuladores y torneos de videojuegos.

, con simuladores y torneos de videojuegos. Experiencias de realidad aumentada .

. Espacios de streaming en vivo .

. Stands de empresas y proyectos tecnológicos.

Sectores de información sobre carreras y formación.

Propuestas gastronómicas y de bienestar.

Además, en el sector al aire libre del Espacio Arizu se instalarán puestos relacionados con la gastronomía, la salud y el bienestar. La organización también anunció sorteos de más de 100 premios, a través de bingos y distintas acciones durante el encuentro.

Cómo nació la comunidad UnderC0de

La iniciativa comenzó en 2011, cuando el profesional Danilo “Dinno” Vezzoni impulsó una comunidad virtual para compartir conocimientos, intercambiar experiencias y resolver consultas relacionadas con la tecnología.

Con el tiempo, el proyecto amplió su alcance y se transformó en una comunidad internacional que, según sus organizadores, supera los 100.000 miembros.

A través de la Fundación UnderC0de se desarrollan distintas iniciativas durante el año, entre ellas becas tecnológicas, capacitaciones gratuitas, encuentros educativos y asesoramiento profesional para organizaciones públicas y privadas.

La tercera edición presencial busca profundizar ese recorrido y fortalecer los vínculos entre estudiantes, profesionales, empresas e instituciones de Mendoza y otras provincias.

El UnderC0de Day también apunta a generar nuevas conexiones entre el ámbito educativo y el sector privado, además de promover oportunidades de desarrollo profesional.

La convocatoria busca reunir a empresas e instituciones de distintos puntos del país para compartir proyectos, experiencias y propuestas vinculadas con la innovación.

En ese contexto, el encuentro se presenta como un espacio para acercar a los estudiantes al mundo laboral, dar visibilidad a los emprendimientos y mostrar las posibilidades de formación y empleo que existen en la industria tecnológica.

Cómo inscribirse gratis al UnderC0de Day 2026

La entrada al evento será gratuita, pero los interesados deberán registrarse previamente por internet. La organización informó que los cupos son limitados. La inscripción se realiza a través de la plataforma Luma, mediante el siguiente enlace: Inscribirse gratis al UnderC0de Day Vol. III

El encuentro también tendrá una propuesta solidaria e inclusiva. Se habilitará un espacio para personas con discapacidad y se recibirán donaciones de alimentos no perecederos para el merendero Los Pitufitos, ubicado en Agrelo, Luján de Cuyo.