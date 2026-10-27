Liberaron al penitenciario tomado como rehén en la cárcel de Boulogne Sur Mer

Dos presos retuvieron al trabajador durante la madrugada de este martes y exigían ser trasladados a Almafuerte. La situación fue controlada, pero la tragedia golpeó a su familia: su madre y su tía fallecieron en un choque en San Martín cuando viajaban hacia la cárcel.

El penitenciario secuestrado en la cárcel de Boulogne Sur Mer fue liberado alrededor de las 8.30 de este martes, luego de permanecer como rehén de dos internos en la cárcel de Boulogne Sur Mer, ubicada en la Ciudad de Mendoza. El episodio comenzó durante la madrugada y se resolvió tras la intervención del grupo de negociación del Servicio Penitenciario.

Mientras se desarrollaba el operativo, la familia del trabajador se enteró de lo que estaba ocurriendo y emprendió viaje hacia el establecimiento. Sin embargo, en el trayecto ocurrió una tragedia: la madre y la tía del penitenciario murieron en un accidente vial en San Martín.

Cómo fue la toma de rehén en Boulogne Sur Mer

El episodio comenzó alrededor de las 2.30 de este martes, cuando dos internos del pabellón 16 de la cárcel de Boulogne Sur Mer tomaron como rehén a un agente del Servicio Penitenciario.

Según la información conocida durante la cobertura, los presos exigían ser trasladados al complejo penitenciario de Almafuerte. Ante esta situación, se desplegó un operativo dentro del establecimiento y comenzó la intervención del grupo de negociación para conseguir la liberación del trabajador.

La situación se extendió durante varias horas, hasta que las autoridades confirmaron que el penitenciario había sido liberado y que el procedimiento había concluido.

El juez Sebastián Sarmiento se acercó al lugar para garantizar el desarrollo del operativo y confirmó que la toma de rehén había finalizado.

En qué estado se encuentra el penitenciario

Tras su liberación, el trabajador fue sometido a controles médicos para evaluar su estado de salud.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, se encontraba en buenas condiciones físicas, aunque atravesaba un estado de shock por la situación traumática que había vivido.

En paralelo, los dos internos involucrados quedaron a disposición de las autoridades penitenciarias, que debían continuar con las actuaciones correspondientes para determinar las medidas a seguir.

Durante la cobertura, Sarmiento indicó que los presos tenían condenas elevadas y antecedentes de reincidencia. No obstante, aclaró que el manejo del conflicto había estado principalmente a cargo del Servicio Penitenciario.

La madre y la tía del penitenciario murieron en un accidente en San Martín

Mientras se desarrollaba la toma de rehén en Boulogne Sur Mer, familiares del agente se enteraron de lo que estaba sucediendo y comenzaron a trasladarse hacia la Ciudad de Mendoza.

Según la información difundida, advirtieron la situación luego de que se publicara un video en la cuenta de TikTok del penitenciario, en el que aparecían los internos. También se habrían enviado mensajes a familiares y medios de comunicación.

En ese contexto, una camioneta Ford Ranger doble cabina perteneciente a la Municipalidad de La Paz trasladaba a varios familiares del trabajador cuando protagonizó un accidente en la ruta nacional 7 y calle Fernández, en el departamento de San Martín.

El vehículo chocó contra un árbol en medio de las intensas lluvias. Como consecuencia del impacto, la madre y la tía del penitenciario fallecieron.

Los demás ocupantes fueron trasladados para recibir asistencia médica. Según la información preliminar difundida durante la cobertura, no presentarían lesiones de gravedad, aunque debían ser evaluados por los profesionales de la salud.