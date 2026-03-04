Liberaron al comerciante que mató a un ladrón en Las Heras, pero fue imputado por exceso de legítima defensa

El comerciante que atropelló y mató a un ladrón en Las Heras fue liberado por decisión judicial, pero quedó imputado por homicidio simple en exceso de la legítima defensa.

La Justicia de Mendoza resolvió otorgarle la libertad a Franco Adrián Correa Robles, el comerciante que atropelló y mató a un delincuente en Las Heras, aunque quedó imputado por homicidio simple en exceso de la legítima defensa. La causa está a cargo de la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo.

El hecho ocurrió el martes 3 de marzo por la mañana en el barrio Altos del Oeste y tuvo como víctima a César Federico González Becerra, de 34 años, quien minutos antes había ingresado a robar a la vivienda del imputado.

Según la reconstrucción oficial del Ministerio Público Fiscal, alrededor de las 6.14 González Becerra ingresó al domicilio de Correa Robles, ubicado en el barrio Altos del Oeste, donde agredió a su pareja con la intención de sustraer una bicicleta rodado 29.

En ese contexto se produjo un forcejeo y el asaltante escapó del lugar. Dos minutos después, a las 6.16, el comerciante abordó su camioneta Toyota Hilux y salió en persecución del sospechoso.

El alcance se produjo a unas cuatro cuadras, en la intersección de Río Diamante y Los Horcones. Allí, siempre de acuerdo a la imputación, Correa Robles embistió al hombre con el vehículo. Las lesiones sufridas por González Becerra fueron de tal gravedad que murió en el lugar.

La imputación: exceso en la legítima defensa

La fiscal Andrea Lazo imputó al comerciante por el delito de homicidio simple en exceso de la legítima defensa, contemplado en los artículos 79 y 35 en función del artículo 34 inciso 6 del Código Penal Argentino.

De acuerdo con la calificación provisoria, la investigación sostiene que, si bien existió una agresión previa en el marco de un robo, el peligro concreto ya había cesado cuando el imputado decidió iniciar la persecución y embestir al sospechoso.

Desde la fiscalía indicaron que la conducta desplegada habría excedido “la necesidad racional del medio empleado para neutralizar cualquier eventual peligro”.

Tras formalizar la imputación, la fiscal ordenó el recupero de la libertad de Correa Robles, ya que la escala penal prevista para el delito imputado permite que el proceso continúe sin prisión preventiva, mientras se profundiza la investigación.

La causa por el homicidio en Las Heras continúa en etapa de recolección de pruebas y la calificación legal podría modificarse a medida que avance el expediente.