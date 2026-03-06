Las mejores imágenes: así se vivió la emocionante Vía Blanca de las Reinas desde el Palco Real de El 9 Televida

El centro de Mendoza vivió una nueva Vía Blanca de las Reinas, uno de los eventos más emblemáticos de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Desde el Palco Real de El 9 Televida, las familias le dedicaron unas emocionantes palabras a las 18 reinas departamentales.

La ciudad de Mendoza comienza a latir al ritmo de la Vendimia 2026, y pasadas las 21 de este viernes se vivió uno de los eventos más esperados del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Desde el Palco Real de El 9 Televida los mendocinos pudieron seguir el tradicional desfile a través de la pantalla y las diferentes plataformas, el color de los carros y también la emoción de cada una de las soberanas.

Las 18 reinas departamentales recorrieron la ciudad en carros alegóricos especialmente diseñados y decorados para representar la identidad cultural y productiva de cada departamento de la provincia. Como cada año, miles de mendocinos se acercaron y coparon las calles del centro mendocino para ver de cerca a las soberanas y compartir con ellas uno de los momentos más emblemáticos de la Vendimia.

Durante la tarde, el centro mendocino comenzó a transformarse: se instalaron tribunas, se reforzó la organización del Palco Real y las familias empezaron a ocupar sus lugares para presenciar el desfile que se vivió con una noche agradable y sin lluvias.

La emoción de las soberanas en el Palco de la Familia Real

Reina Nacional de la Vendimia 2025- Alejandrina Funes

Reina Nacional de la Vendimia 2025- Alejandrina Funes

Reina de Guaymallén- Victoria Segura

Reina de Guaymallén- Victoria Segura

Reina de San Rafael- Azul Antolinez

Reina de San Rafael- Azul Antolinez

Reina de Luján de Cuyo- Javiera Bravo

Reina de Luján de Cuyo- Javiera Bravo

Reina de Tupungato- Micaela Galdame

Reina de Tupungato- Micaela Galdame

Reina de Godoy Cruz- Martina Arenas

Reina de Godoy Cruz- Martina Arenas

Reina de San Martín- Valentina Rosalez

Reina de San Martín- Valentina Rosalez

Reina de General Alvear- Mariana Cucatto

Reina de General Alvear- Mariana Cucatto

Reina de Junín- Mara Muñoz

Reina de Junín- Mara Muñoz

Reina de Tunuyán- Agustina Giacomelli

Reina de Tunuyán- Agustina Giacomelli

Reina de La Paz- Ana Laura Roza

Reina de La Paz- Ana Laura Roza

Reina de Ciudad de Mendoza- Celeste Sammartino

Reina de Ciudad de Mendoza- Celeste Sammartino

Reina de San Carlos- Virginia Gomez