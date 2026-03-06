Las mejores imágenes: así se vivió la emocionante Vía Blanca de las Reinas desde el Palco Real de El 9 Televida

Las mejores imágenes: así se vivió la emocionante Vía Blanca de las Reinas desde el Palco Real de El 9 Televida

Vendimia 2026

El centro de Mendoza vivió una nueva Vía Blanca de las Reinas, uno de los eventos más emblemáticos de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Desde el Palco Real de El 9 Televida, las familias le dedicaron unas emocionantes palabras a las 18 reinas departamentales.

user placeholder
Maida Narvaez

La ciudad de Mendoza comienza a latir al ritmo de la Vendimia 2026, y pasadas las 21 de este viernes se vivió uno de los eventos más esperados del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Desde el Palco Real de El 9 Televida los mendocinos pudieron seguir el tradicional desfile a través de la pantalla y las diferentes plataformas, el color de los carros y también la emoción de cada una de las soberanas.

Las 18 reinas departamentales recorrieron la ciudad en carros alegóricos especialmente diseñados y decorados para representar la identidad cultural y productiva de cada departamento de la provincia. Como cada año, miles de mendocinos se acercaron y coparon las calles del centro mendocino para ver de cerca a las soberanas y compartir con ellas uno de los momentos más emblemáticos de la Vendimia.

Durante la tarde, el centro mendocino comenzó a transformarse: se instalaron tribunas, se reforzó la organización del Palco Real y las familias empezaron a ocupar sus lugares para presenciar el desfile que se vivió con una noche agradable y sin lluvias.

La emoción de las soberanas en el Palco de la Familia Real 

Reina Nacional de la Vendimia 2025- Alejandrina Funes

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por El 9 Televida (@canal9televida)

Reina de Guaymallén- Victoria Segura

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por El 9 Televida (@canal9televida)

Reina de San Rafael- Azul Antolinez

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por El 9 Televida (@canal9televida)

Reina de Luján de Cuyo- Javiera Bravo

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por El 9 Televida (@canal9televida)

Reina de Tupungato- Micaela Galdame

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por El 9 Televida (@canal9televida)

Reina de Godoy Cruz- Martina Arenas

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por El 9 Televida (@canal9televida)

Reina de San Martín- Valentina Rosalez

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por El 9 Televida (@canal9televida)

Reina de General Alvear- Mariana Cucatto

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por El 9 Televida (@canal9televida)

Reina de Junín- Mara Muñoz

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por El 9 Televida (@canal9televida)

Reina de Tunuyán- Agustina Giacomelli 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por El 9 Televida (@canal9televida)

Reina de La Paz- Ana Laura Roza

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por El 9 Televida (@canal9televida)

Reina de Ciudad de Mendoza- Celeste Sammartino

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por El 9 Televida (@canal9televida)

Reina de San Carlos- Virginia Gomez

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por El 9 Televida (@canal9televida)

 

Seguinos en