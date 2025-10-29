Las Heras: un joven de 16 años está muy grave tras ser atropellado cuando circulaba en bicicleta

El joven de 16 años circulaba en bicicleta cuando fue embestido por un automóvil. Sufrió un traumatismo de cráneo y debió ser derivado al Hospital Central.

Un menor de 16 años resultó gravemente herido tras un accidente vial ocurrido este miércoles por la tarde en el departamento de Las Heras. El hecho se registró alrededor de las 18 horas, en la intersección de Álvarez Condarco y Constitución, según informó la Policía.

De acuerdo con la información policial, el adolescente se desplazaba en bicicleta en dirección este a oeste por calle Constitución, cuando fue impactado por un automóvil Renault Logan, conducido por un hombre de 69 años.

Tras el impacto, el joven fue asistido por familiares, quienes lo trasladaron de inmediato al Hospital Carrillo. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Central, donde ingresó con traumatismo encéfalocraneano (TEC) con pérdida de conocimiento y lesiones de carácter grave.

Al conductor del vehículo se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación, con intervención de la Oficina Fiscal de jurisdicción.