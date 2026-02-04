Las Heras: un auto robado, persecución y policías heridos

Un operativo policial durante la madrugada terminó con efectivos lesionados, dos móviles dañados y el hallazgo de un Ford Fiesta con pedido de secuestro, además de un revólver calibre 22 descartado durante la huida.

Un operativo policial que incluyó una persecución a alta velocidad terminó con el secuestro de un vehículo robado y un arma de fuego en el departamento de Las Heras. El hecho ocurrió durante la madrugada, alrededor de las 3.35, en la intersección de las calles San Martín y Coni.

Según se informó desde la Subcomisaría Iriarte, el procedimiento se inició cuando personal policial detectó un automóvil que se dio a la fuga a gran velocidad, lo que motivó el inicio de una persecución. En el marco de esa intervención, dos móviles policiales circulaban por calle San Martín de sur a norte y, al llegar al cruce con Coni, uno de los rodados colisionó en su parte frontal trasera contra el otro.

Como consecuencia del impacto, ambos móviles resultaron con daños materiales de consideración. Los efectivos que participaron del operativo manifestaron diversas dolencias y fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado, que diagnosticó traumatismos varios y dispuso el traslado de todo el personal involucrado a la Clínica Francesa para una mejor evaluación.

Pese al siniestro vial, el operativo continuó y permitió localizar el vehículo que era perseguido. Se trataba de un Ford Fiesta que presentaba los cristales grabados con una patente que no correspondía al dominio original, confirmándose que se trataba de un auto robado.

Posteriormente, tras un rastrillaje realizado en el barrio Yapeyú, los efectivos lograron el hallazgo y secuestro de un arma de fuego tipo revólver calibre 22, con tambor de ocho alveolos y cinco cartuchos del mismo calibre en su interior. El arma fue encontrada sumergida en el barro.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.