Las 24 Horas de Todo Corazón: ya están las alcancías solidarias en el Nudo Vial

Este viernes 7 de noviembre comienza la Maratón Solidaria más grande del interior del país. Los mendocinos que ingresan al centro desde el Este ya pueden donar por las tradicionales alcancías.

A horas de que comience la Maratón Solidaria 24 Horas de Todo Corazón, ya están las alcancías solidarias para que los mendocinos que trabajan en el centro puedan realizar sus donaciones.

Estas alcancías se encuentran en los puntos neurálgicos de entrada a la provincia. De esta manera, si pasás por el Nudo Vial podés dejar tu donación. También hay alcancías en en Costanera y Beltrán (Ciudad) y en Pedro Molina y Costanera (Guaymallén). Este año también se incorporó un alias para que puedas donar directamente con el celular.

Este fin de semana, Mendoza vivirá el evento solidario más grande del interior del país: 24 Horas de Todo Corazón. Se realizará el viernes 7 y sábado 8 de noviembre y este año se celebra los 38 años ininterrumpidos presentes en la comunidad mendocina.

Este año ayudamos a 21 instituciones que se encuentra en 10 departamentos de Mendoza acompañando a los que más lo necesitan en aspectos referidos a lo social, a la educación, al deporte y a la salud.

También se realizarán los tradicionales Encuentros Solidarios, con actividades artísticas y gastronómicas en Ciudad, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

Todos los eventos de las 24 Horas de Todo Corazón

Viernes 7

Luján de Cuyo

Desde las 18:00, el Parque Ferri cobrará vida con una grilla artística para toda la familia: Ambrosio Cantú (La Voz Argentina), Arte Nativo Los Blanes y La Huella. Además, habrá patio gastronómico con la colectividad española, libanesa, italiana y criolla.

Guaymallén

A partir de las 20:00, el Predio de la Virgen vuelve a ser uno de los puntos fuertes de la fiesta. Los clásicos choripanes solidarios y espectáculos musicales serán protagonistas de la noche junto a Nico Bedorrou y chefs del IGA.

Sábado 8

Las Heras

Desde las 10:00 hasta las 18:00, el Parque de la Familia ofrecerá gastronomía, teatro, música y actividades para todas las edades. Habrá pizzas, empanadas, sandwichs de pernil, feria de emprendedores, artesanos, ballet municipal, obra de teatro, teatro infantil, un trencito para chicos y muestra de adiestramiento canino.

Godoy Cruz

El Parque San Vicente encenderá las brasas a partir de las 11:00 para la tradicional cocción de costillares a cargo de la Federación Gaucha y chefs de IGA, acompañada por ballet folclórico.

Ciudad de Mendoza

El Parque Central será punto de encuentro el viernes y sábado, con food trucks de AMEGAM, música en vivo y baile al ritmo del folclore.