Las 24 Horas de Todo Corazón: dónde y cuándo se realizarán los tradicionales costillares

El sábado 8 de noviembre, desde las 10, el Parque San Vicente de Godoy Cruz será sede de una nueva edición de Las 24 Horas de Todo Corazón. Habrá costillares, peña y música.

El próximo viernes 7 y sábado 8 de noviembre se realizará una nueva edición de la Maratón Solidaria De Todo Corazón.

El sábado 8 desde las 10 de la mañana, el Parque San Vicente de Godoy Cruz será el escenario de uno de los eventos más esperados por los mendocinos: los tradicionales costillares de las 24 Horas de Todo Corazón.

Este evento, que cumple 38 años, forma parte de la maratón solidaria organizada por la Fundación De Todo Corazón, que cada año destina lo recaudado a más de 20 instituciones sociales de Mendoza.

“El corazón empieza a latir cada vez más fuerte y en muchos lugares de Mendoza. Esta vez nos toca acá, en el querido Parque San Vicente de Godoy Cruz. Es un trabajo en equipo para una sola causa que es ayudar”, expresó Claudia Molina coordinadora de la fundación.

El asesor técnico de Godoy Cruz, Andrés Fuenzalida, explicó: “En esta edición, la Municipalidad de Godoy Cruz entregará 20 costillares, 900 kilos de leña y 400 bollos de pan para que puedan fraccionarse. Indudablemente lo que queremos es sumarnos también este año a esta jornada solidaria que van a realizar y es un placer que vengan a Godoy Cruz “.

“La Federación Gaucha, como todos los años participa en los costillares, en este ánimo altruista que tiene de todo corazón. Nosotros lo que hacemos son los costillares, quien lo realiza es Ramón Domínguez de un centro tradicionalista Coronel Dorrego. Desde temprano estamos trabajando, armando lo que es el fogón, colocando los costillares. Tenemos que estar a las 8 ya prendiendo el fuego para que al menos al mediodía ya podamos estar haciendo entrega de los costillares“, comentó Bruno Oropel presidente de la Federación Gaucha.

El Instituto Gastronómico de las Américas (IGA) también va a participar en el evento solidario y su directora Laura Zavattieri mencionó: “Nosotros también felices de poder acompañar este proyecto. Es pura solidaridad y realmente sabemos que si nos sumamos todos las cosas salen mejor. Nosotros ayudamos a la Federación Gaucha acá en el Parque San Vicente hace varios años y lo que hacemos es colaborar con el despacho. Convocamos a nuestros alumnos que vienen también de forma solidaria y nos ponemos todos, nos arremangamos el delantal y a trabajar para que todo salga de un despacho impecable, prolijo y que todos se lleven a su casa un pedacito de solidaridad transformado en un costillar que siempre es espectacular”.

Además de la propuesta gastronómica, el encuentro contará con peñas folclóricas, bailes tradicionales y la participación de la Escuela de Danza de la Federación Gaucha de Mendoza.

¿Cómo participar?

La semana que viene empieza la preventa con el inflable de la Fundación de Todo Corazón en la calle San Martín y Peatonal de 10 a 18 horas.

“Ahí pueden ir a buscar su bono contribución y comprarlos con tiempo porque siempre se venden todos los costillares. Tenemos costillares, choripanes, pizza, perniles, empanadas y demás”, explicó la coordinadora de la fundación.