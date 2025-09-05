Lanzaron el concurso para elegir el afiche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 y el premio es millonario 

La Fiesta Nacional de la Vendimia cumplirá 90 años en 2026 y el Gobierno de Mendoza lanzó el concurso público para elegir el afiche oficial. La propuesta ganadora recibirá un premio y ya están abiertas las inscripciones.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 celebrará su 90 aniversario y el Gobierno de Mendoza ya abrió el concurso público para elegir la nueva identidad visual que acompañará tanto al afiche oficial como a todas las piezas de comunicación del calendario vendimial. El certamen premiará a la propuesta ganadora con $6 millones y busca diseños que reflejen el valor cultural y social de la celebración más importante de la provincia.

Cómo participar del concurso del afiche de Vendimia 2026

La convocatoria fue lanzada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE. Podrán participar egresados de carreras de Diseño Gráfico y Comunicación Visual (universitario, terciario o tecnicatura), tanto en forma individual como grupal, siempre que al menos un integrante cumpla con los requisitos académicos.

Las propuestas deberán presentarse el jueves 2 de octubre de 2025, de 9 a 13 horas, en la sede de Cultura ubicada en avenida España y Gutiérrez de Ciudad. Además, el miércoles 10 de septiembre a las 12 se realizará una reunión informativa en la sala Elina Alba para quienes deseen aclarar dudas antes de inscribirse.

El reglamento establece que las piezas gráficas deben transmitir el espíritu de la Fiesta Nacional de la Vendimia – 90 años, con una propuesta integral adaptable a soportes físicos y digitales. El objetivo es garantizar un sistema comunicacional coherente y moderno, capaz de acompañar a la fiesta en todas sus instancias.

Podés consultar las bases del concurso acá

De cuánto es el premio por diseñar el afiche de la Vendimia 2026

El diseño ganador recibirá $6 millones, mientras que el jurado podrá otorgar menciones especiales y establecer un orden de mérito.

El comité evaluador estará integrado por referentes de la Subsecretaría de Cultura, representantes de universidades mendocinas, de ADIMZA (Asociación de Diseñadores de Mendoza) y del EMETUR, además de reconocidos invitados especiales como Ricardo Colombano, Edgardo Castro y Luis Sarale.

Asimismo, los participantes tendrán acceso a material de consulta como el libro “La Vendimia para ver” de Ariel y Fabián Sevilla, además de un brief elaborado por los jurados invitados.