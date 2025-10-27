La Universidad Maza consolidó acuerdos de cooperación con el Ministerio Público Fiscal

Las firmas estuvieron a cargo del rector, Prof. Méd. Daniel Miranda y del procurador general, Dr. Alejandro Gullé, en un acto realizado en la sede del MPF, ubicada en el Polo Judicial Penal de Ciudad.

Con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto en el ámbito académico y de la formación profesional, la Universidad Juan Agustín Maza y el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza suscribieron dos convenios de cooperación. Las firmas estuvieron a cargo del rector, Prof. Méd. Daniel Miranda y del procurador general, Dr. Alejandro Gullé, en un acto realizado en la sede del MPF, ubicada en el Polo Judicial Penal de Ciudad.

Los acuerdos buscan impulsar acciones conjuntas que promuevan el intercambio de conocimientos y la planificación coordinada de actividades de interés común, en beneficio tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad en general.

Trabajo conjunto y formación continua

El primer convenio establece la creación de un Consejo Técnico Consultivo, que estará conformado por especialistas y representantes de distintas unidades académicas de la Universidad. Además, contempla la realización de ciclos de capacitación recíprocos, destinados tanto al personal del MPF como a la comunidad universitaria.

Por su parte, el segundo acuerdo prevé la implementación de “clínicas jurídicas en el campo”, destinadas a estudiantes de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, con el fin de acercar la práctica profesional al entorno real del ejercicio del Derecho.

El Consejo Técnico Consultivo, en particular, permitirá a las facultades de Farmacia y Bioquímica, y de Ciencias Veterinarias y Ambientales aportar sus conocimientos técnicos y brindar asesoramiento durante las Investigaciones Penales Preparatorias que llevan adelante las Unidades Fiscales de la Primera Circunscripción Judicial.

Una alianza que potencia la formación universitaria

“La firma de este convenio con el Ministerio Público Social es un gran avance, porque implica que ya comenzamos a trabajar específicamente en los Consejos Técnicos de asesoramiento en Veterinaria y Ciencias Ambientales, como así también en Farmacia y Bioquímica y en Ciencias Jurídicas”, destacó el rector de la UMaza y detalló los objetivos de los acuerdos firmados con la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, Alejandro Gullé.

Asimismo, explicó que estos acuerdos promueven un vínculo de asociatividad que beneficiará a ambas instituciones mediante la organización de capacitaciones específicas y el abordaje conjunto de problemáticas.

“Vamos a empezar a trabajar, en una primera instancia, en una diplomatura de Derecho Ambiental y organizar pasantías de nuestros estudiantes por algunos espacios específicos dentro del Polo Judicial”, señaló el dr. Miranda, quien también anticipó la creación de una Diplomatura en Resolución de Conflictos como parte de las futuras acciones colaborativas.