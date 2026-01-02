La primera bebé del 2026 es mendocina: ¿cómo se llama y a qué hora nació?

El nacimiento de Juana Delfina en el Hospital Lagomaggiore, exactamente a la medianoche del 1 de enero, convirtió a Mendoza en la provincia donde nació la primera bebé del año en todo el país y desató una celebración cargada de emoción.

Mendoza comenzó el 1 de enero con una noticia cargada de emoción. A las 00:00 del Año Nuevo, nació Juana Delfina, convirtiéndose oficialmente en la primera bebé del 2026 en toda Argentina. El nacimiento se produjo en el Hospital Lagomaggiore y no dejó lugar a discusiones: llegó exactamente a la medianoche, apenas 30 segundos después de iniciado el nuevo año.

La pequeña nació en perfecto estado de salud, al igual que su mamá, y pesó 3 kilos con 290 gramos, con una estatura de 50 centímetros. El trabajo de parto había comenzado alrededor de las 15:30 del 31 de diciembre, y tras varias horas de espera, cerca de las 22:30 se desencadenó el momento decisivo. Juana no tardó en hacerse notar y, ya entrada la medianoche, dio su primer llanto.

Sus padres, Iara Salinas y Nahuel Chupitea, vecinos del barrio Eva Perón de Las Heras, viven este momento con una alegría especial, ya que se trata de su primer hija. “Se porta muy bien, no llora nada”, contó la mamá en las primeras horas posteriores al parto. La familia no ocultó la emoción: Juana es la primera nieta y bisnieta, lo que multiplicó los festejos.

La llegada de la bebé también revolucionó al hospital, donde el personal celebró el nacimiento que abrió el año en todo el país. La flamante abuela materna, de apenas 39 años, relató que la noticia llegó en pleno brindis de Año Nuevo. “Pensé que era mi hijo llamando desde España, pero era el mensaje avisando que ya había nacido. Grité en medio del festejo y salimos directo para el hospital”, recordó.

Con sonrisas, aplausos y un clima de celebración, Juana Delfina se convirtió en el símbolo del inicio del 2026, no solo para su familia, sino también para Mendoza, que este año se quedó con el honor de recibir a la primera bebé del país.